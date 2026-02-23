赴日取經技術帶回偏鄉！北港媽祖醫院團隊完成高難度脊椎矯正 榮獲SNQ標章

北港媽祖醫院骨科主任羅元舜將高難度脊柱矯正手術技術從日本帶回，並與醫院組成團隊完成手術，獲得SNQ國家品質標章認證。（圖由院方提供）

〔記者李文德／雲林報導〕重度脊柱變形屬高風險手術，病人也常合併長期疼痛等病徵，對偏鄉地區病人而言，因醫療資源取得不易，容易影響即時就醫與治療連續性。中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）骨科主任羅元舜將赴日取經技術帶回北港，成功為67歲婦人完成手術，更榮獲SNQ國家品質標章認證，可讓偏鄉病人免再奔波轉診。

院長吳錫金指出，重度脊柱變形屬高專業、高風險手術，病人多合併長期疼痛、行動功能障礙及多重共病，對於醫療團隊在臨床判斷、手術安全與術後照護都是一大挑戰，尤其是居住偏鄉地區的病患而言，地理距離與醫療資源取得不易，更會影響即時就醫與治療連續性，使高難度手術的可近性成為關鍵問題。

吳錫金指出，骨科主任羅元舜長期精進高難度脊柱矯正手術技術，曾赴日本濱松醫科大學附設醫院脊椎外科進修，實際參與手術操作與臨床訓練，將國際經驗內化並導入雙脊椎外科醫師共同手術模式，建立系統化合作架構。

院方指出，67歲姚女長期飽受下背疼痛合併雙側下肢放射性疼痛與麻木困擾，經骨科團隊診斷為成人退化性脊柱側彎，合併脊柱平衡失調與多節段嚴重狹窄，羅元舜採行脊椎階段性矯正手術，術後脊柱排列明顯改善，未出現神經或心血管併發症，疼痛與下肢症狀顯著緩解，並於術後十天順利出院，行動能力大幅提升。

吳錫金表示，日前醫院以「提升偏鄉重症脊柱矯正手術可近性與醫療品質的整合式團隊照護」，榮獲 SNQ 國家品質標章認證，展現偏鄉整合醫療照護上的專業實力與照護成果，未來將持續提升團隊照護模式，深化偏鄉重症醫療服務。

