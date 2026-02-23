自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

赴日取經技術帶回偏鄉！北港媽祖醫院團隊完成高難度脊椎矯正 榮獲SNQ標章

2026/02/23 09:49

北港媽祖醫院骨科主任羅元舜將高難度脊柱矯正手術技術從日本帶回，並與醫院組成團隊完成手術，獲得SNQ國家品質標章認證。（圖由院方提供）

北港媽祖醫院骨科主任羅元舜將高難度脊柱矯正手術技術從日本帶回，並與醫院組成團隊完成手術，獲得SNQ國家品質標章認證。（圖由院方提供）

〔記者李文德／雲林報導〕重度脊柱變形屬高風險手術，病人也常合併長期疼痛等病徵，對偏鄉地區病人而言，因醫療資源取得不易，容易影響即時就醫與治療連續性。中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）骨科主任羅元舜將赴日取經技術帶回北港，成功為67歲婦人完成手術，更榮獲SNQ國家品質標章認證，可讓偏鄉病人免再奔波轉診。

院長吳錫金指出，重度脊柱變形屬高專業、高風險手術，病人多合併長期疼痛、行動功能障礙及多重共病，對於醫療團隊在臨床判斷、手術安全與術後照護都是一大挑戰，尤其是居住偏鄉地區的病患而言，地理距離與醫療資源取得不易，更會影響即時就醫與治療連續性，使高難度手術的可近性成為關鍵問題。

吳錫金指出，骨科主任羅元舜長期精進高難度脊柱矯正手術技術，曾赴日本濱松醫科大學附設醫院脊椎外科進修，實際參與手術操作與臨床訓練，將國際經驗內化並導入雙脊椎外科醫師共同手術模式，建立系統化合作架構。

院方指出，67歲姚女長期飽受下背疼痛合併雙側下肢放射性疼痛與麻木困擾，經骨科團隊診斷為成人退化性脊柱側彎，合併脊柱平衡失調與多節段嚴重狹窄，羅元舜採行脊椎階段性矯正手術，術後脊柱排列明顯改善，未出現神經或心血管併發症，疼痛與下肢症狀顯著緩解，並於術後十天順利出院，行動能力大幅提升。

吳錫金表示，日前醫院以「提升偏鄉重症脊柱矯正手術可近性與醫療品質的整合式團隊照護」，榮獲 SNQ 國家品質標章認證，展現偏鄉整合醫療照護上的專業實力與照護成果，未來將持續提升團隊照護模式，深化偏鄉重症醫療服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中