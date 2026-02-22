健康網》吃飯也能達減重效果？ 專家曝可多選「負卡路里」食物

芹菜號稱是「負卡路里」食物，對減重有幫助。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不少減重族最想知道的是，吃哪些食物可以有效控制體重？有專家建議民眾，不妨在日常中選擇「負卡路里」食物，包括芹菜、高麗菜、黃瓜和花椰菜等，對減肥而言可能有助益。

《健康朝鮮》報導，如果因為怕變胖而什麼都不敢大吃，不妨試著和「負卡路里食物」做好朋友。這些食物是指本身熱量很低、但在消化過程中消耗的熱量很大，以至於幾乎不會有熱量留在體內的食物。當然，吃很多負熱量食物並不代表就能瘦。但因為它們被吸收的熱量與其他食物相比非常少，所以才被稱為「負卡路里食物」。

這類食物通常外皮硬、裡面脆脆的。像芹菜、高麗菜、黃瓜和花椰菜等都是代表性的蔬菜。硬硬的外皮是由人體缺乏消化酶的膳食纖維構成，只會增加腸胃蠕動、吸收的熱量少。同時，魷魚、雞胸肉、鮪魚、豆腐等低脂肪高蛋白食物，由於在消化過程中消耗的熱量也很大，有時也被稱為「負卡路里食物」。

該報導仍提醒民眾，不能只吃負熱量食物。因為僅靠負熱量食物無法提供維持日常活動所需的熱量，可能會降低細胞再生能力，甚至讓用於消化的酶減少。

此外，關於減肥族群關心能達到體重控制蔬菜，營養師沈宛徵亦曾在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文分享，根據刊登在國際知名醫學研究期刊「PubMed」中的一篇研究指出，青菜是減肥過程中的秘密武器，只要吃對蔬菜冬天消滅脂肪也能很簡單，她整理出5種隨處可得，對減肥有幫助的蔬菜：

●芹菜

號稱「負卡路里」食物，一根西洋芹熱量只有5.6卡路里，比動嘴咀嚼消耗它的熱量還少，豐富的維生素及纖維，還能有助抗氧化、消水腫、清肝養腎。

●高麗菜

每100g高麗菜就含有41mg維生素C可促進膽固醇代謝。高麗菜還含有鉻可以幫助血液中的糖分正常進入細胞，並刺激好的膽固醇合成，同時具有調節血糖和消除壞膽固醇的功效。

●花椰菜

減肥時期的排毒神器，每100g花椰菜只含有25大卡，而且花椰菜還含有大量胡蘿蔔素和類黃酮，能促進身體分泌加速脂肪燃燒的酶類物質。

●菠菜

水分高、熱量低，含有大量膳食纖維，還有豐富的蛋白質、維生素和鉀，能夠有效消水腫及幫助肌肉運作和恢復。

●番茄

記得要選擇大番茄，番茄含有豐富的果膠，不只提供飽足感，還能促進幫助代謝燃脂的生長激素分泌，加速燃脂。

