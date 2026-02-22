95％人類曾感染！美團隊首度找出EB病毒阻斷抗體 拚防範移植後致命風險

EB病毒是全球最常見的人類病毒之一，主要透過唾液傳播。（圖取自Kateryna Kon/Dreamstime）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球高達95%的人類體內，都潛伏著一種極難清除且可能引發癌症的常見病毒，而科學家現在終於找到了將其「拒之門外」的解藥原型。美國福瑞德哈金森癌症中心（Fred Hutch Cancer Center）首度在動物實驗中，成功利用創新抗體阻斷人類疱疹病毒第四型（Epstein-Barr virus，簡稱EB病毒）入侵免疫細胞，為目前臨床上「無藥可防」的器官移植致命併發症，帶來了首次實證的治療曙光。

根據醫療新聞網站《Medical Xpress》報導，這項發表於《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）期刊的研究指出，EB病毒與多種癌症及神經退化性疾病高度相關。研究人員麥奎爾（Andrew McGuire）解釋，EB病毒的狡猾之處在於它會與人體幾乎所有的B細胞結合，因此免疫系統極難將其徹底清除。為此，團隊利用基因轉殖小鼠模型，成功研發出能鎖定病毒表面特定抗原的全人源單株抗體：這就像是一把能精準辨識並卡住病毒大門、防止其鑽入人體細胞的專用鑰匙。

這項醫學突破對於接受實體器官與骨髓移植的患者而言，具有攸關生死的現實意義。目前臨床上極度缺乏能專門阻止EB病毒感染或活化的療法，導致這群患者在服用免疫抑制劑後，極易引發移植後淋巴增生性疾病（PTLD）：這是一種由EB病毒失控複製所引起、具高度致命風險的侵襲性淋巴瘤。該中心傳染病醫師伊格納西奧（Rachel Bender Ignacio）強調，未來若能有效預防EB病毒血症，將能大幅減少這類嚴重併發症的發生率，保住更多脆弱的生命。

尚處動物實驗階段 未來擬推動臨床測試

該團隊針對病毒表面的gp350與gp42抗原進行標靶測試，證實其中一款抗體能在具備人類免疫系統的小鼠身上，有效抵禦EB病毒感染。儘管這項發現為阻斷高普及率病毒帶來極大希望，但研究團隊也謹慎定調，目前技術仍處於動物模型階段，尚未進入人體臨床試驗。團隊目前已申請智慧財產權，未來計畫先在健康成人志願者身上測試安全性，以期逐步推進針對免疫低下族群的臨床驗證。

