健康網》減重想更輕鬆？ 營養師揭「52隔日斷食」3步驟

〔健康頻道／綜合報導〕經過年假假期後，很多民眾站上體重計後發現自己變胖了，於是又打算開始減重計畫。營養師薛曉晶表示，減重想更輕鬆，甩肉不想卡關，不妨嘗式最新研究證實「多瘦1.29公斤」的輕鬆入門級斷食法，「52隔日斷食」可以幫助找回好體態。

過年後想甩肉卻總卡關？試過168或52斷食卻難以堅持，別再盲目換方法。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，許多人平日斷食還行，週末一亂就前功盡棄，或是餓到頭暈、晚上更想吃。與其與飢餓奮戰，不如選擇一種「更好執行」的策略「52隔日斷食」。

隔日斷食3步驟

薛曉晶說明，研究顯示，各種斷食法與「持續熱量限制」減重效果差異不大，唯獨「隔日斷食」表現更佳。《BMJ》在2025年最新研究證實「多瘦1.29公斤」的輕鬆入門級斷食法「52隔日斷食」，以下為民眾可以實際執行的方法：

●選擇2天作為「輕斷日」，建議週一、週四，其餘日子正常飲食。

●輕斷日攝取約500大卡，集中一餐吃完：以蛋白質（豆腐/雞蛋/魚）和一大碗蔬菜湯為主，穩固又不易餓。

●正常日三餐照吃，但請避免「報復性進食」當成獎勵。

薛曉晶提醒民眾，「52隔日斷食」並不合適每個人，對於容易有報復性飲食則可能避免，如果有特殊體質的民眾，最好於實施之前先諮詢營養師意見為佳。

