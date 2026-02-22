「馬馬乎呼」開工收心4步驟 宜蘭衛生局教您輕鬆迎接工作日

宜蘭縣衛生局提供「馬馬乎呼」開工收心4步驟，幫助大家輕鬆迎接工作日。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕春節連假進入尾聲，開工日即將到來，宜蘭縣政府衛生局推出「馬馬乎呼」收心四步驟，建議大家先從照顧身心開始，循序回到工作崗位。

宜蘭縣衛生局今天（22日）指出，收心四步驟第一是「馬」上完成：列出清單，從小事做起，利用開工前30分鐘，列出首日待辦事項，從簡單、輕鬆工作項目著手，逐步累積成就感，幫助大腦找回節奏與手感。

第二是輕鬆「馬」（慢）活：即規律運動，均衡飲食，選擇散步、騎自行車之類的低強度運動，並調整飲食內容，維持均衡營養，避免腸胃不適，讓身體逐步暖機。

第三不亦樂「乎」：將假期最後一天留給自己，減少過於緊湊行程安排，從事身心放鬆的活動，使身體與大腦獲得充分休息。第四感受「呼」吸：為開工後的自己準備一份小確幸，如豐盛早餐、小點心，作為能量補給，當感到焦躁時，透過深呼吸回到平靜狀態。

此外，開工後不久將迎來228的3天連假，可視為第二道緩衝期，可提前規劃行程，讓生活在工作與休息間取得良好平衡。宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，若焦慮、低落情緒持續超過1週，影響到日常生活，可善用社區心理衛生中心提供的心理健康諮詢服務：員山鄉社區心理衛生中心：03-9220885、羅東鎮社區心理衛生中心：03-9513880、頭城鎮社區心理衛生中心：03-9770123。

