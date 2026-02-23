透視腸道菌》高山缺氧不只傷肺 此分子機制可挺過缺氧環境

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

高海拔地區因氣壓低、氧氣稀薄，對人體健康構成挑戰。腎臟因耗氧量大而易受損，腸道菌相與屏障功能也會改變。越來越多研究顯示，腸道與腎臟之間存在「腸–腎軸」，在高山缺氧環境下這條軸線可能加速疾病發展。

發表於 Annals of Medicine （2025 Dec;57（1）:2557514） 的綜述指出，長期低氣壓缺氧會使腎臟功能與結構受損，加重急性腎損傷、慢性腎病，並與高原多血症與高尿酸血症相關。同時，缺氧會破壞腸道菌組成、削弱腸道屏障、改變黏膜免疫，透過腸–腎軸促進發炎與纖維化。關鍵分子機制包括腸腎兩端皆被啟動的缺氧誘導因子（HIF）路徑，影響腎臟纖維化與腸道通透性。此外，高原飲食習慣也會影響菌相，帶來風險與潛在治療契機。針對這條軸線進行飲食調整或益生菌介入，可能為預防與治療高原相關腎腸疾病提供新策略。

請繼續往下閱讀...

這篇綜述提醒我們，高海拔生活或旅行不只考驗心肺，也同時影響腸道與腎臟健康。長期缺氧可使腸道菌失衡、腸道屏障變弱，進而加劇腎臟負擔，引起發炎與代謝異常。對於高原居民與旅人，除了注意補水、避免過度勞累外，更應重視腸道健康。均衡飲食、多吃高纖蔬果、全穀與發酵食品，維持益菌優勢；必要時搭配益生菌補充，有助強化腸道屏障、減少炎症，也可能間接保護腎臟。同時養成規律作息、適度運動，減少酒精與高鹽高脂飲食，都能在高原環境下減緩腸–腎軸惡化，降低長期傷害風險。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法