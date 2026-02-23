自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》高山缺氧不只傷肺 此分子機制可挺過缺氧環境

2026/02/23 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

高海拔地區因氣壓低、氧氣稀薄，對人體健康構成挑戰。腎臟因耗氧量大而易受損，腸道菌相與屏障功能也會改變。越來越多研究顯示，腸道與腎臟之間存在「腸–腎軸」，在高山缺氧環境下這條軸線可能加速疾病發展。

發表於 Annals of Medicine （2025 Dec;57（1）:2557514） 的綜述指出，長期低氣壓缺氧會使腎臟功能與結構受損，加重急性腎損傷、慢性腎病，並與高原多血症與高尿酸血症相關。同時，缺氧會破壞腸道菌組成、削弱腸道屏障、改變黏膜免疫，透過腸–腎軸促進發炎與纖維化。關鍵分子機制包括腸腎兩端皆被啟動的缺氧誘導因子（HIF）路徑，影響腎臟纖維化與腸道通透性。此外，高原飲食習慣也會影響菌相，帶來風險與潛在治療契機。針對這條軸線進行飲食調整或益生菌介入，可能為預防與治療高原相關腎腸疾病提供新策略。

透視腸道菌》高山缺氧不只傷肺 此分子機制可挺過缺氧環境

這篇綜述提醒我們，高海拔生活或旅行不只考驗心肺，也同時影響腸道與腎臟健康。長期缺氧可使腸道菌失衡、腸道屏障變弱，進而加劇腎臟負擔，引起發炎與代謝異常。對於高原居民與旅人，除了注意補水、避免過度勞累外，更應重視腸道健康。均衡飲食、多吃高纖蔬果、全穀與發酵食品，維持益菌優勢；必要時搭配益生菌補充，有助強化腸道屏障、減少炎症，也可能間接保護腎臟。同時養成規律作息、適度運動，減少酒精與高鹽高脂飲食，都能在高原環境下減緩腸–腎軸惡化，降低長期傷害風險。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中