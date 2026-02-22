自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

破解貓腫瘤黑盒子！近500隻家貓DNA解密 揭人類抗癌線索

2026/02/22 10:26

民眾在貓咪展覽活動中近距離與家貓互動；研究指出，貓的腫瘤基因突變與人類高度相似，為比較腫瘤學提供重要研究素材。（路透檔案照）

民眾在貓咪展覽活動中近距離與家貓互動；研究指出，貓的腫瘤基因突變與人類高度相似，為比較腫瘤學提供重要研究素材。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天陪伴身邊的寵物貓，正成為科學家理解癌症機制的重要線索。最新研究首度繪製出近500隻家貓的腫瘤DNA圖譜，發現驅動貓癌症的關鍵突變與人類高度相似。這項突破不僅補上動物醫學長年的知識缺口，也為比較腫瘤學提供可用的研究素材，協助醫界更精準理解人類難治癌症的發生機制。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這項被視為獸醫與人類醫學橋樑的重量級研究，近日發表於國際權威期刊《科學》（Science）。研究團隊深入分析近500隻家貓的腫瘤DNA，首度繪製出詳盡的貓類癌症基因地圖。過去科學界對狗的癌症研究較為透徹，但對貓隻發病機制卻幾乎一無所知，首席研究員范德魏登（Louise Van der Wayden）坦言，貓癌症遺傳學直到現在才真正被解碼。

研究結果顯示，人貓兩大物種在允許腫瘤生長與擴散的關鍵生物學過程中，存在驚人的鏡像關聯。特別是在人類身上極難對付的三陰性乳癌（Triple-negative breast cancer），這種約佔人類乳癌病例15%的惡性腫瘤，在貓身上發病的機率卻高出許多。龐大的患病基數，為科學家提供了充沛的樣本，幫助醫界從貓的病理學中，尋找對抗人類乳癌的新藥作用機制線索。

揪出居家環境致癌因子

這項突破的另一層深層意義，在於揭示了人寵共居背後的環境風險連動性。貓與飼主長時間生活在相同的室內空間，暴露於相同的居家環境因子中。加拿大安大略獸醫學院（Ontario Veterinary College）教授伍德（Geoffrey Wood）指出，這種重疊的生活型態，讓家貓成為絕佳的環境致癌觀察指標。

透過比對人貓基因地圖，醫學界未來能追蹤周遭環境是如何影響罹癌風險，進而推導出預防機制。儘管目前仍處於基礎基因測序階段，但這項研究證實，透過跨物種的比較模型，不僅能改善寵物貓的醫療品質，更能實質推進人類對抗癌症的科學進程。

