春節收假調整飲食 遠離代謝症候群

〔記者王善嬿／嘉義報導〕春節連假將結束，有的民眾擔心暴飲暴食後體重增加，採取過度節食或完全不吃主食，反而易造成血糖波動、不利飲食控制；嘉義市衛生局建議，可善用「211餐盤」調整飲食，把握「吃得對、吃得剛剛好」的原則，逐步回到健康體重，降低罹患代謝症候群風險。

衛生局表示，春節攝取過量高油、高糖、高熱量飲食，假期結束常見體重增加2至3公斤，可能埋下代謝症候群的健康風險；代謝症候群有腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油脂偏高、好膽固醇偏低等5項指標，符合3項以上即屬代謝症候群，易提高罹患慢性病風險。

衛生局建議，可利用概念簡單、能以視覺化幫助掌握選食原則的「211餐盤」作為春節後調整飲食方法，只要掌握餐盤比例，就能有效降低熱量、增加膳食纖維，有助穩定血糖及血脂。

衛生局表示，「211餐盤」是將餐盤平分為4等份，其中2份裝蔬菜、1份裝優質蛋白質、1份裝全穀雜糧。蔬菜以當季、多種顏色蔬菜為主；蛋白質可選豆腐、魚、雞胸肉、瘦肉或雞蛋等；全穀雜糧建議選擇雜糧飯、地瓜、馬鈴薯、薏仁等，以原型食物、少加工為原則，搭配好的油脂簡單烹調及適度調味即可。

衛生局說，若搭配運動效果更好，只要飯後散步、快走、騎自行車，或跟著衛生局網頁的居家運動影片在家運動，每週累積150分鐘，持之以恆，就能幫助身體代謝回到正軌。民眾若有營養相關問題，可洽嘉義市衛生局國民健康科2338066分機533，洽詢社區營養師。

