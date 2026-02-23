健康網》吃青花菜能消除腫瘤？ 醫師揭真相

青花菜不是抗癌藥，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，目前臨床證據顯示青花菜無法治癒癌症，或是消除腫瘤。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕許多癌友在抗癌的路上，會希望尋找具有抗癌效果的食物，幫助自己恢復健康，其中有不少人認為青花菜屬於「抗癌菜」！然而，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒則歸納研究結果提出正解。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，他的一位病人肺癌治療有成效，她歸功於她有吃「抗癌菜」青花菜。事實上，他了解到的是她的肺癌能有效控制，主要因為標耙藥物的治療效果非常成功。只不過臨床上如果癌症治療成功，很多病人都會規功於自己的飲食、保健食品，但通常不會有抗癌藥物治療。他提醒，目前臨床證據顯示青花菜無法治癒癌症，或是消除腫瘤。

請繼續往下閱讀...

黃軒進一步分析，從醫學意義來看，青花菜僅為「預防」因子，且它僅有生化抗癌機制，但是青花菜尚無人體證據證明可治療癌症，尚未證實可單獨作為抗癌療法。

黃軒歸納出青花菜抗癌真偽，根據研究顯示，青花菜的成分叫Sulforaphane，在實驗室與動物研究中，確實有展現抗癌機制。「人體研究」也證實，它能提升解毒能力，並降低氧化壓力。但目前沒有臨床證據顯示，它可以單獨治療癌症。換句話說，青花菜是「降低風險的保護因子」，但目前不是抗癌藥物。

什麼是保護因子？黃軒說明，保護因子相當於化學預防因子，意思是降低癌症發生的風險，若是已發生並已確診癌症，就不是預防癌症發生。所以，青花菜無法治療癌症、消除腫瘤。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法