健康 > 抗老養生 > 運動復健

開工全身「頂扣扣」 醫師教5招收心伸展操

2026/02/21 11:29

開工全身「頂扣扣」，醫師教5招收心伸展操。示意圖（資料照）

開工全身「頂扣扣」，醫師教5招收心伸展操。示意圖（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕長達9天的春節連假即將畫下句點，民眾收假可能感到精神不濟、體力透支，甚至全身痠痛難耐。醫師提醒，收假後出現「開工症候群」是常態，建議利用工作空檔進行5至10分鐘的「收心伸展操」，不僅能放鬆僵硬的筋骨，更能有效消除疲勞感，找回神清氣爽的狀態。

苗栗大千綜合醫院醫師李明珊指出，年假期間民眾身心徹底放鬆，往往伴隨著大魚大肉、熬夜追劇或久坐打牌，作息不正常加上運動量大減，容易導致脂肪堆積、肌肉「罷工」過久；此外，長時間維持不良姿勢，常讓民眾在收假後感到肩頸痠痛、下背僵硬。

李明珊也建議5大收心伸展妙招，如脖子僵硬：可坐直收下巴，眼睛注視地板使下巴貼近胸口，感受後頸緊繃感，停留15-30秒，重複3-5次；感到肩頸痠痛則可透過坐姿下左手抓穩椅子固定，頭向右側倒使右耳貼近右肩，感受左側肩頸伸展，換邊交替進行。

另外，第三招針對胸廓舒展，民眾可站立並將雙手扣於背後，手臂打直緩緩上抬，感受肩胛骨向中線靠攏，前胸擴張，緩解久坐的虎背熊腰；下背緊繃者建議站姿配合深呼吸，吐氣時緩緩前彎，雙臂自然下垂，重心置於前腳掌，藉由呼吸感受背部肌群的延展。

第五招臀腿疼痛則為坐姿下將一腳踝放於另一側膝蓋（翹二郎腿狀），上半身挺直以前傾姿勢帶動，放鬆臀部至大腿後外側。李明珊表示，上述動作若在洗澡後或熱敷後進行，血液循環較佳，效果會更顯著。伸展時應配合平順呼吸，程度以感覺「緊繃」而非「疼痛」為原則。

