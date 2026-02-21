出門走春免煩惱！ 台南復康巴士暖心服務到初六

台南復康巴士春節不間斷，從2月14日至22日連假照常營運且維持平日收費，共完成697趟接送、服務386人，順利保障身心障礙者過年期間的外出權益。（南市府社會局提供）

〔記者王捷／台南報導〕​台南市政府於春節連假2月14日至22日期間，持續提供復康巴士接送服務。市長黃偉哲事前責成社會局完成盤點，協助提早預約與調度，確保服務不中斷，全力保障身心障礙者外出權益。

​社會局為滿足春節就醫、探親及採買需求，經即時調度車輛與人力，順利提供697趟次接送，服務386人。收費依原有標準辦理，按台南市計程車費率三分之一計費，共乘者以六分之一計費，未因連假調整收費。

請繼續往下閱讀...

​有家屬認為，長輩過年需回診及採買，還好復康巴士春節有提供服務，預約接送順利且服務細心，輪椅使用者搭乘復康巴士返鄉探親收費維持平日標準，順利維持原有生活安排，深刻感受市府年節的行動支持。

​近年台南市復康巴士服務量能穩定成長，2023年服務27萬8698趟次，2024年增至31萬5712趟次，2025年維持31萬1292趟次。共乘率由31.9%升至37.3%，社會局鼓勵民眾利用共乘機制，讓資源有效共享。

​市府針對乘坐輪椅的身心障礙者，依機制妥善完成接送安排，並彈性調整量能確保品質。平日營運時間為上午6時至晚上11時，預約可以撥打市府市話06-2975678或06-6328899，也可透過通訊軟體LINE官方帳號@tnrehabus辦理手續。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法