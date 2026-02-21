少婦年初四腹痛蹲廁所竟臨盆 新生兒落馬桶 幸母子均安

少婦大年初四肚子痛蹲廁所，38週男嬰降生。圖為婦人送醫畫面。（民眾提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名33歲孕婦，20（昨）日晚間10點多突然感到肚子一陣劇痛前往家中廁所，但婦人蹲廁所期間突然產下一名男嬰，婦人親友趕緊報請消防分隊協助送醫，苗栗縣政府消防局頭份消防分隊立刻出動協助送醫，途中也幫忙剪掉男嬰臍帶，抵達醫院後，母子均安。

苗縣府消防局指出，救護人員獲報約10分鐘趕抵現場，發現婦人仍坐於馬桶上，新生男嬰則留在馬桶內，所幸新生兒頭部朝上，哭聲宏亮，護人員將新生兒移出後，立即進行新生兒評估。新生兒足月且呼吸功能及肌張力正常，隨即給予保暖及新生兒照護處置。

消防人員說，曾聽聞在救護車上「接生」少見案例，但是在苗栗縣遇到孕婦將小孩生在廁所更為罕見，該名孕婦已經懷胎38週，已即將生產，所幸婦人臨危不亂趕緊報請消防人員救護。

苗縣府消防局也提醒，孕期已即將生產孕婦請注意身體狀況，若感到腹部不適請注意是否為新生兒將出生徵兆。

