健康 > 名人健康事

健康網》「實習醫生」男星因漸凍人症病逝 醫揭典型症狀

2026/02/20 13:48

艾瑞克丹恩曾以「實習醫生」等劇走紅，近年在「絕地戰警：生死與共」飾演大反派。（翻攝自IMDB）

艾瑞克丹恩曾以「實習醫生」等劇走紅，近年在「絕地戰警：生死與共」飾演大反派。（翻攝自IMDB）

〔健康頻道／綜合報導〕艾瑞克丹恩（Eric Dane）因參演「實習醫生」（Grey’s Anatomy）等劇而成為人氣明星，他在對外透露罹患「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS，俗稱漸凍人症）不到1年後辭世，享年53歲。根據亞東醫院衛教資料表示，漸凍人症是運動神經元疾病中最嚴重的一類疾病，隨著病程變化，神經元萎縮容易造成出現肌肉痙攣現象，吞嚥困難及肌肉萎縮導致的體重下降也是漸凍人特徵。

BBC》報導，艾瑞克丹恩在熱門HBO青少年劇「高校十八禁」（Euphoria）中飾演家族大家長卡爾・雅各布斯（Cal Jacobs）。在此之前，他最為人熟知的角色，是在醫療劇「實習醫生」（Grey’s Anatomy）中飾演馬克・斯隆醫師（Dr. Mark Sloan）。他的家人相當不捨，在聲明中表示：「我們懷著沉重的心情宣布，艾瑞克・丹恩於週四下午在勇敢對抗ALS後辭世。」、「他將被深深懷念，也會永遠被溫柔記得。」

漸凍人初期症狀

肌萎縮性脊髓側索硬化症（漸凍人）的初期症狀是什麼？根據亞東醫院衛教資料「亞東院訊」表示，肌萎縮性脊髓側索硬化症是運動神經元疾病中最主要、也最嚴重的一類疾病。病患可能從肢體或口咽部開始表現無力症狀，有7成患者先從肢體開始無力，初始表現通常是不對稱的手部無力，比如說無法順利使用鈕扣、筷子或鑰匙；若是腿部無力則會導致步態不穩或垂足；若為口咽部肌肉無力表現，則會出現口齒不清。

漸凍人患者多為中老年人，好發年齡通常在50-75歲間。極少數家族遺傳患者可能提早至20-30歲發病。根據漸凍人協會之資料，台灣每年新增病患至少460人。

如何及早發現這項疾病？亞東院訊說明，到目前為止，沒有辦法太早發現這疾病，一方面是因為漸凍人從開始有症狀、到去世之間的速度太快，根本不太可能及早發現。

關於檢測方法，醫師靠的是典型的臨床表現，配合實驗室檢查來排除其他可能類似表現的疾病：

●實驗室檢查包含抽血排除血液疾病、肝腎功能異常、內分泌或電解質異常、維生素缺乏、自體免疫疾病、重金屬中毒。

●腦部及脊髓則靠核磁共振（MRI）檢查，來排除可能是腫瘤或其他發炎疾病。

●神經傳導檢查可以用來排除其他週邊神經病變，因為那些疾病通常是可逆性、且預後比漸凍人好。

●至於神經科醫師進行的肌電圖檢查是很重要的輔助工具，因為肌電圖上的變化有時比臨床上的肌肉萎縮無力還要來的廣。若肌電圖上看到一個全身（包含從頭到腳）、廣泛性的運動神經元病變現象，幾乎等於是漸凍人這種疾病。

