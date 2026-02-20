暖心守護失智者 基隆市推「失智社區服務據點」近年穩健成長8.3％

基隆市衛生局呼籲，春節期間社交活動頻繁、環境變動較多失智長者容易讓產生混亂或焦慮感，提醒照顧者掌握「貼心三撇步」，確保長輩安心過年。（基隆市衛生局提供）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市已邁入超高齡化城市，為打造更完善且有溫度的支持網絡，衛生局除了在基隆長庚、部立基隆醫院等4個醫院設置「失智症共同照護中心」，提供失智症確診評估、個案管理及資源轉介等整合性服務外，更於各行政區設置「失智社區服務據點」，近年來據點服務人數穩健成長8.3%，顯示市民對失智照護資源的需求與信任持續提升。

基隆市衛生局長張賢政表示，為推廣失智友善環境，每年辦理多元創新活動，其中「益口銅身操」，是由衛生局與牙醫師公會首創，結合口腔訓練與失智預防，兼顧健康與認知促進；另與職能治療師公會攜手，將復能訓練融入趣味競賽，辦理「基智憶起奧運會」，讓長輩在歡樂中展現平日訓練成果，達到延緩失智及健康促進的目標。

請繼續往下閱讀...

此外，春節期間社交活動頻繁、環境變動較多失智長者容易讓產生混亂或焦慮感，提醒照顧者掌握「貼心三撇步」，確保長輩安心過年：第一步「規律作息」：維持穩定生活節奏避免因疲憊引發情緒波動。第二步「主動引導」：運用年節熟悉的人事物，引導長輩參與活動，增加安全感與情感連結。第三步「預防走失」：外出時，隨身攜帶聯絡資訊，或為長輩配戴防走失手鍊或愛心手環，安全守護每一刻。

張局長指出，失智照護不僅是醫療與長照，更是一份對家庭的「陪伴與理解」。透過醫療體系與社區網絡的串聯，讓長輩在超高齡社會中被看見、被尊重，也呼籲大家：「面對失智親友，每一份關心和微笑，都是最溫暖的力量」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法