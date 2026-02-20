自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

暖心守護失智者 基隆市推「失智社區服務據點」近年穩健成長8.3％

2026/02/20 13:01

基隆市衛生局呼籲，春節期間社交活動頻繁、環境變動較多失智長者容易讓產生混亂或焦慮感，提醒照顧者掌握「貼心三撇步」，確保長輩安心過年。（基隆市衛生局提供）

基隆市衛生局呼籲，春節期間社交活動頻繁、環境變動較多失智長者容易讓產生混亂或焦慮感，提醒照顧者掌握「貼心三撇步」，確保長輩安心過年。（基隆市衛生局提供）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市已邁入超高齡化城市，為打造更完善且有溫度的支持網絡，衛生局除了在基隆長庚、部立基隆醫院等4個醫院設置「失智症共同照護中心」，提供失智症確診評估、個案管理及資源轉介等整合性服務外，更於各行政區設置「失智社區服務據點」，近年來據點服務人數穩健成長8.3%，顯示市民對失智照護資源的需求與信任持續提升。

基隆市衛生局長張賢政表示，為推廣失智友善環境，每年辦理多元創新活動，其中「益口銅身操」，是由衛生局與牙醫師公會首創，結合口腔訓練與失智預防，兼顧健康與認知促進；另與職能治療師公會攜手，將復能訓練融入趣味競賽，辦理「基智憶起奧運會」，讓長輩在歡樂中展現平日訓練成果，達到延緩失智及健康促進的目標。

此外，春節期間社交活動頻繁、環境變動較多失智長者容易讓產生混亂或焦慮感，提醒照顧者掌握「貼心三撇步」，確保長輩安心過年：第一步「規律作息」：維持穩定生活節奏避免因疲憊引發情緒波動。第二步「主動引導」：運用年節熟悉的人事物，引導長輩參與活動，增加安全感與情感連結。第三步「預防走失」：外出時，隨身攜帶聯絡資訊，或為長輩配戴防走失手鍊或愛心手環，安全守護每一刻。

張局長指出，失智照護不僅是醫療與長照，更是一份對家庭的「陪伴與理解」。透過醫療體系與社區網絡的串聯，讓長輩在超高齡社會中被看見、被尊重，也呼籲大家：「面對失智親友，每一份關心和微笑，都是最溫暖的力量」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中