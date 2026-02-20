限制級
年節桌遊、打牌、追劇久坐一整天 復健科醫師教3招在家輕鬆伸展
〔記者翁聿煌／新北報導〕年節假期難得團聚，親友圍坐玩桌遊、打麻將、追劇聊天，一坐就是好幾個小時，熱鬧之餘，卻也為身體埋下不適的隱憂，台北慈濟醫院復健科簡子軒醫師建議民眾把握「坐中有動」的原則，並分享三個簡單、安全的拉伸方法，讓民眾不用器材，在家就能活絡筋骨、舒展身體。
簡子軒建議休息時搭配以下三個簡單拉伸動作，每個動作每次3-5組，幫助身體放鬆：
1.「頸部拉伸與擴胸」雙手握拳並將大拇指朝前，自然垂放於身體兩側，隨後慢慢將大拇指向外旋轉，同時抬頭望向天花板，維持5-10秒，舒緩頸部與胸部的緊繃。
2.「坐姿軀幹旋轉」坐在椅子上，雙手扶住椅背，將上半身緩緩向後扭轉，停留5-10秒後回到原位，讓腰部側腹肌群被拉開，減緩腰部僵硬
3.「小腿蹬伸」站立時將腳跟慢慢抬起，以腳尖支撐身體，感受小腿肌肉被拉伸，維持5-10秒後放下，促進下肢活動。
簡子軒說，除了拉伸活動之外，日常姿勢與生活習慣的調整同樣重要，他提醒，民眾應先留意坐姿，讓頭部、脊椎與骨盆大致維持在同一直線，幫助身體重量平均分布；同時檢視家中沙發或椅子的支撐性，避免身體不自覺前傾；更重要的是不要長時間維持同一姿勢，建議每半小時起身活動一次，長時間開車或搭車者，也可在休息站下車伸展筋骨，讓身體在年節期間依然保持輕鬆與活力。
