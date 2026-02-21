健康網》想穩血糖又不痛苦？ 專家推這8類食物 加進餐盤就對了

專家表示，若能在同一餐搭配延緩胃排空與阻礙吸收作用的天然食物，像是毛豆、黃豆、山藥、秋葵等，血糖曲線可平緩；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕對糖尿病患者而言，最煩惱的是如何能在每天飲食中保持血糖穩定？營養師謝宜芳指出，從飲食中搭配抑制澱粉消化吸收的天然食物，是讓血糖平穩友善飲食中非常關鍵的一環，她進一步推荐毛豆、黃豆、山藥、秋葵等8類天然「澱粉吸收抑制」食物，對降低餐後血糖峰值，預防糖尿病與控制體重有幫助。

謝宜芳在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，碳水化合物（尤其精製澱粉）會在小腸中被澱粉酶和麥芽糖酶分解成葡萄糖，快速進入血液。此時，血糖快速上升，同時刺激胰島素分泌增加，如果長期如此會容易造成不穩定的血糖、脂肪堆積，與胰島素阻抗。

謝宜芳表示，天然食物中有些成分能延緩血糖快速上升，作用機轉有：抑制酵素（澱粉酶、α-glucosidase）活性、阻礙葡萄糖吸收、增加胃排空時間，與足夠的食物纖維形成「物理屏障」延緩吸收。因此，她歸納了8類的天然「澱粉吸收抑制」食物，供民眾參考：

●豆類（白腎豆、紅豆、毛豆、黃豆）含天然α-amylase抑制因子，可延緩澱粉分解、降低餐後血糖上升。提醒白腎豆需充分浸泡並煮沸，避免植物血凝素風險。

●山藥、秋葵、銀耳、黑木耳含水溶性膳食纖維與黏多醣，形成「黏性凝膠層」會延緩胃排空與葡萄糖吸收。秋葵與山藥富含黏液多醣，可抑制 α-glucosidase。但山藥薯澱粉類，不宜多吃。建議搭配為飯前吃秋葵或山藥涼拌，飯後血糖會更平緩。

●苦瓜含苦瓜苷、苦瓜胜肽，類似胰島素作用並可輕度抑制α-glucosidase 活性。建議吃法為涼拌、炒蛋、苦瓜雞湯皆可，但避免油炸。

●綠茶、烏龍茶、多酚類飲品，茶多酚可減少澱粉吸收與脂質氧化壓力。建議飯後 30 分鐘飲用綠茶，避免空腹。

●肉桂、薑黃、丁香、胡椒等香料含多酚與精油化合物，可抑制小腸葡萄糖轉運蛋白。肉桂多酚能模擬胰島素訊號、提高細胞葡萄糖攝取。建議用法為燕麥、豆漿、優格、咖哩皆可加入少量香料，或用香料入菜。

●蘋果、番石榴、李子、莓果類，富含果膠與多酚，特別是花青素、鞣花酸。降低碳水化合物吸收速率、改善腸道菌群。日常建議整顆吃，別打成果汁；保留果皮效果最佳。

●醋與檸檬汁，有機酸（醋酸、檸檬酸）可延緩胃排空並抑制胰澱粉酶。研究顯示，餐中加1-2湯匙蘋果醋可降低餐後血糖約20%。小撇步可在餐前喝「檸檬水」，或搭配醋漬小菜。

●抗性澱粉食物，澱粉經冰箱冷藏冷卻後結構變化，變成難以消化的RS型澱粉。可被腸道菌發酵產生短鏈脂肪酸，提升胰島素敏感性。食物來源有冰箱冷藏的隔夜飯、冷馬鈴薯、冷地瓜、青香蕉、燕麥、豆類。

謝宜芳總結，用餐實用搭配技巧部分，運用食物搭配來延緩血糖上升，餐前可以喝醋飲或吃秋葵山藥；餐中吃米飯加豆類蛋白，或搭有苦瓜的菜餚；餐後再喝綠茶、紅茶、肉桂茶。這些方法能在日常飲食中降低血糖波動，讓控糖更輕鬆、也更容易長期執行。

