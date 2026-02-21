自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》想穩血糖又不痛苦？ 專家推這8類食物 加進餐盤就對了

2026/02/21 06:24

專家表示，若能在同一餐搭配延緩胃排空與阻礙吸收作用的天然食物，像是毛豆、黃豆、山藥、秋葵等，血糖曲線可平緩；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，若能在同一餐搭配延緩胃排空與阻礙吸收作用的天然食物，像是毛豆、黃豆、山藥、秋葵等，血糖曲線可平緩；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕對糖尿病患者而言，最煩惱的是如何能在每天飲食中保持血糖穩定？營養師謝宜芳指出，從飲食中搭配抑制澱粉消化吸收的天然食物，是讓血糖平穩友善飲食中非常關鍵的一環，她進一步推荐毛豆、黃豆、山藥、秋葵等8類天然「澱粉吸收抑制」食物，對降低餐後血糖峰值，預防糖尿病與控制體重有幫助。

謝宜芳在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，碳水化合物（尤其精製澱粉）會在小腸中被澱粉酶和麥芽糖酶分解成葡萄糖，快速進入血液。此時，血糖快速上升，同時刺激胰島素分泌增加，如果長期如此會容易造成不穩定的血糖、脂肪堆積，與胰島素阻抗。

謝宜芳表示，天然食物中有些成分能延緩血糖快速上升，作用機轉有：抑制酵素（澱粉酶、α-glucosidase）活性、阻礙葡萄糖吸收、增加胃排空時間，與足夠的食物纖維形成「物理屏障」延緩吸收。因此，她歸納了8類的天然「澱粉吸收抑制」食物，供民眾參考：

●豆類（白腎豆、紅豆、毛豆、黃豆）含天然α-amylase抑制因子，可延緩澱粉分解、降低餐後血糖上升。提醒白腎豆需充分浸泡並煮沸，避免植物血凝素風險。

●山藥、秋葵、銀耳、黑木耳含水溶性膳食纖維與黏多醣，形成「黏性凝膠層」會延緩胃排空與葡萄糖吸收。秋葵與山藥富含黏液多醣，可抑制 α-glucosidase。但山藥薯澱粉類，不宜多吃。建議搭配為飯前吃秋葵或山藥涼拌，飯後血糖會更平緩。

●苦瓜含苦瓜苷、苦瓜胜肽，類似胰島素作用並可輕度抑制α-glucosidase 活性。建議吃法為涼拌、炒蛋、苦瓜雞湯皆可，但避免油炸。

●綠茶、烏龍茶、多酚類飲品，茶多酚可減少澱粉吸收與脂質氧化壓力。建議飯後 30 分鐘飲用綠茶，避免空腹。

●肉桂、薑黃、丁香、胡椒等香料含多酚與精油化合物，可抑制小腸葡萄糖轉運蛋白。肉桂多酚能模擬胰島素訊號、提高細胞葡萄糖攝取。建議用法為燕麥、豆漿、優格、咖哩皆可加入少量香料，或用香料入菜。

●蘋果、番石榴、李子、莓果類，富含果膠與多酚，特別是花青素、鞣花酸。降低碳水化合物吸收速率、改善腸道菌群。日常建議整顆吃，別打成果汁；保留果皮效果最佳。

●醋與檸檬汁，有機酸（醋酸、檸檬酸）可延緩胃排空並抑制胰澱粉酶。研究顯示，餐中加1-2湯匙蘋果醋可降低餐後血糖約20%。小撇步可在餐前喝「檸檬水」，或搭配醋漬小菜。

●抗性澱粉食物，澱粉經冰箱冷藏冷卻後結構變化，變成難以消化的RS型澱粉。可被腸道菌發酵產生短鏈脂肪酸，提升胰島素敏感性。食物來源有冰箱冷藏的隔夜飯、冷馬鈴薯、冷地瓜、青香蕉、燕麥、豆類。

謝宜芳總結，用餐實用搭配技巧部分，運用食物搭配來延緩血糖上升，餐前可以喝醋飲或吃秋葵山藥；餐中吃米飯加豆類蛋白，或搭有苦瓜的菜餚；餐後再喝綠茶、紅茶、肉桂茶。這些方法能在日常飲食中降低血糖波動，讓控糖更輕鬆、也更容易長期執行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中