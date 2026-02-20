自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》骨質疏鬆是沉默疾病 醫揭治療新概念

2026/02/20 13:16

骨質疏鬆症初期容易被忽略，通常是發生骨折時才警覺嚴重流失；圖為情境照。（圖取自freepik）

骨質疏鬆症初期容易被忽略，通常是發生骨折時才警覺嚴重流失；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆症是沈默疾病，大多沒有明顯症狀，由於中高齡患者可能只出現身高變矮，通常不以為意，直到骨骼變脆弱而發生骨折時，導致臥床後，才警覺到骨質嚴重流失。專家指出，骨質疏鬆最新概念是「骨質健康優化」，不僅只是治療骨質疏鬆症，還提早預防骨質疏鬆症造成的骨鬆性骨折。

什麼是骨質疏鬆症？東元綜合醫院骨科醫師黃盈誠在東元綜合醫院網站上指出，正常骨骼中儲存了人體大量的鈣質，出生後人體的骨骼生成會多於破壞，鈣質累積在骨骼，正常在30歲骨質會達到高峰。但隨年紀增長，骨質會逐漸流失，正常的骨質減少稱為「骨質缺乏」；如果當骨質流失過多，就會使得原本緻密的骨頭產生許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，就稱為「骨質疏鬆症」。

骨質疏鬆症高風險族群

黃盈誠分析，骨質疏鬆症的患者容易發生骨折的部位與高風險族群：

1.容易發生骨折的部位

●脊椎骨骨折

脊椎骨是支撐背部的主要骨骼，當骨質疏鬆到特定嚴重度時，會使得脊椎無法負擔全身的重量，而導致脊椎的壓迫性骨折，症狀有身高變矮、嚴重腰酸背痛及駝背等。

●手腕骨骨折

由於骨質疏鬆患者跌倒時會用手撐地，因此手腕骨骨折也是常發生的部位。

●髖關節（股骨）骨折

另一個常發生骨折的部份為髖關節（股骨），因此，骨質疏鬆的患者應避免跌倒，以免導致股骨骨折。

2. 高風險族群

●骨質疏鬆的危險因子包括年齡、女性、生活型態如吸煙、飲酒、特定藥物等等。

●骨質疏鬆的高危險群則包括：老年人、更年期後婦女、接受過卵巢切除手術的婦女；骨架瘦薄者；吸煙、飲酒過量、咖啡或茶過量者。

●提早停經的婦女；鈣質、維生素D 攝取不足者；長期臥床、缺乏運動者。

●長期服用如類固醇、利尿劑、抗凝血劑、抗癲癇藥物等，及患有肝病、腎病、糖尿病、腎結石、高血鈣、甲狀腺機能亢進、副甲狀腺機能過盛、風濕性關節炎、僵直性脊椎炎者。

黃盈誠建議高風險族群，接受骨質密度檢查，骨密度檢查儀「DXA雙能量X光吸收儀」，為診斷骨質疏鬆症之標準檢查。定量超音波骨密度檢查儀、周邊骨密度測定儀等，只可作篩檢，不能作為診斷或追蹤治療效果。一旦檢查發現骨質不健康，可立即啟動「骨質健康優化」（BHO），優化方式除了生活習慣的調整外，還可以使用藥物做進一步的治療。用藥部份仍有健保給付之條件規範，使用藥物時需與醫師詳細諮詢並討論，若必要時病患亦能選擇自費接受治療，以避免後續骨鬆性骨折的發生。

黃盈誠總結，骨質疏鬆最好仍從生活習慣做起，培養正確的生活習慣，戒菸、減少過量酒、喝大量濃茶咖啡等。同時，注意攝取足量鈣和維生素D，不妨規律進行負重運動和肌力訓練，亦有助於預防骨質疏鬆。

