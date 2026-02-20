健康網》睡前補身反傷胃？ 紅棗吃錯被胃酸嗆醒

紅棗養生，但仍有部分族群可能不合適，專家提醒，兒童、老年人與糖尿病患者等族群可能要避免；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位43歲的女性，經常有胃酸、胃食道逆流的狀況，近期因為胃食道逆流的狀況變嚴重，甚至半夜會被胃酸嗆醒，深受困擾而求助中醫師。經進一步檢查，竟是因為晚上睡覺前食用的大顆紅棗惹禍。專家提醒，兒童、老年人與糖尿病患者等族群可能要避免。

不少人把紅棗當成養血、助眠的健康零食，卻忽略食用時間與方式可能對腸胃造成負擔。 璽悅中醫診所院長羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文分享，一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流，排便經常覺得排不乾淨，西醫判定她「腸道老化」。後來看診中醫針對胃腸問題，搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年後症狀得到改善。

羅珮琳表示，這位病人某次說胃食道逆流變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，經過詢問發現她有吃宵夜，且適逢家人到新疆旅遊，帶回拆開可直接食用的大顆紅棗，病患想「紅棗可以養血安神幫助睡眠」，因此每天晚上睡覺前會吃一顆大顆的紅棗。

羅珮琳請病患先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用不好消化，雖然紅棗是天然果乾，但糖份仍會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週後，病患再回診果然胃食道逆流的狀況就改善。

羅珮琳分析，晚上睡覺前不宜吃紅棗，因為紅棗是一種高糖食物，吃多了容易胃食道逆流引起火燒心，影響睡眠品質。「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」，不當食用紅棗容易造成消化不良與腸胃不適，紅棗含有較多膳食纖維，尤其以果乾的方式食用，過量食用可能導致腹脹、腹瀉等消化問題，對腸胃功能較弱者影響更明顯。

她還提到，紅棗性溫，長期大量食用可能增加體內燥熱，導致口乾舌燥、便秘等症狀，對於體質偏熱者尤需注意。

那些人不適合多吃紅棗？羅珮琳提醒，兒童與老年人腸胃功能較弱，紅棗的黏膩特性可能影響消化，也要避免誤食紅棗核引發腸道問題；紅棗含糖量高，糖尿病患者若未控制攝取量，可能導致血糖波動，影響病情控制。

