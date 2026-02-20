抽血測阿茲海默症發病時程 科學家研發預測「時鐘」

最新研究指出，可利用抽血檢測，建立一個阿茲海默症的「時鐘」，粗略預測患者何時會出現症狀，未來有望徹底改變該疾病的診斷與治療方式。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕科學家在19日發表的最新研究中指出，可以利用抽血檢測，建立一個阿茲海默症（Alzheimer's disease）的「時鐘」（clock），藉此粗略預測患者何時會出現症狀。這項發現未來有望徹底改變該疾病的診斷與治療方式。

華盛頓郵報報導，這項發表於「自然醫學」（Nature Medicine）期刊的研究顯示，雖然目前簡單的血液檢測已能協助診斷阿茲海默症，但這類檢測未來在預防這種悄無聲息、剝奪記憶的疾病上，將扮演更關鍵的角色。研究人員建立一個模型，可利用血液檢測結果預測症狀發作的時間，誤差範圍約在3到4年內。

請繼續往下閱讀...

儘管這項技術目前仍不夠精確，無法完全預測個別患者的病程軌跡，但若藥廠能開發出在症狀出現前就進行治療的預防性藥物，該技術將能用來識別哪些患者最能從中受惠。

短期內，這種方法可以透過招募理想的試驗參與者，即目前「無症狀」但短期內發病風險極高者，來加速尋找這類療法的研究進程。畢竟，阿茲海默症的臨床試驗耗資龐大且費時，受試者可能在1年或10年後才會開始經歷認知衰退。

共同主持這項研究的聖路易華盛頓大學醫學院（Washington University School of Medicine in St. Louis）失智症專家辛德勒（Suzanne E. Schindler）指出，當受試者收到陽性檢測結果時，他們立刻會問：「那我還有多久才會出現症狀？」

辛德勒表示，過去的統計模型無法回答這個問題，「我們只能說你是陽性、風險較高，但你可能在1年內、15年內發病，甚至永遠不會發病。」她指出，利用血液檢測找出短期內可能發病的人，能為尋找有效療法提供更快速、更具效率的途徑。

研究團隊將焦點放在一種名為「p-tau217」的特定蛋白質上。該蛋白質是大腦中異常折疊的「類澱粉蛋白斑塊」（amyloid plaques）開始堆積的訊號，這正是阿茲海默症的標誌性病理特徵。

團隊檢視兩個長期追蹤的阿茲海默症資料庫，發現血液中該蛋白質濃度較高者，出現症狀的速度較快。此外，年齡也是另一個風險因子：當一個人在60歲時該蛋白質濃度開始上升，大約需要20年才會出現症狀；但若發生在80歲，則僅需11年。不過，研究人員也警告，目前不應將這些檢測應用於研究環境之外、沒有認知症狀的普通民眾身上。

並未參與這項研究的印第安那阿茲海默症研究中心（Indiana Alzheimer’s Disease Research Center）主任塞金（Andrew Saykin）認為，如果正在進行的臨床試驗證實，將藥物用於尚未出現認知障礙的人身上更有益處，「那麼這個能預測症狀何時出現的『時鐘』，其潛在價值將大幅提升。」

加州大學舊金山分校（UCSF）神經學家拉比諾維奇（Gil Rabinovici）也對此表示肯定，認為這有助於將抽象的實驗室數據與具體的時間表連結起來。但他也強調，在將此測試用於預測個人風險之前，仍需在更大規模、更多元的人群中進行測試。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法