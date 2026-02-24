自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》反式脂肪0不代表安心 醫：微量仍能累積

2026/02/24 07:22

很多人對「好油壞油」還是爭論不休，有人說飽和脂肪不好，有人覺得植物油才健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

很多人對「好油壞油」還是爭論不休，有人說飽和脂肪不好，有人覺得植物油才健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕現在健康意識盛行，不少人憂心反式脂肪會影響健康。鄰好西醫診所醫師李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」以及網站說明，很多人對「好油壞油」還是爭論不休，有人說飽和脂肪不好，有人覺得植物油才健康。但有一點幾乎沒有異議，就是人工反式脂肪（artificial trans fat）確實是壞蛋。不過事情也不是那麼單純，因為反式脂肪其實分成「天然」和「人工」兩種。

天然的反式脂肪來自草食動物的腸道菌，它們會把纖維轉化成像共軛亞麻油酸（CLA, conjugated linoleic acid）這樣的分子。研究發現，這類天然反式脂肪不僅沒有害，甚至對免疫功能與代謝還可能有益。相反的，人工反式脂肪則是人類工業「氫化」植物油的產物，為了延長保存、讓油脂在常溫下呈固態，於是產生了這種身體幾乎無法代謝的異常分子。這就是常見的乳瑪琳、氫化植物油、酥油，以及大部分速食炸物的來源。

人工反式脂肪的可怕之處，不只是膽固醇數字的變化，而是它直接嵌進細胞膜，改變膜的流動性與結構，讓關鍵的訊號傳遞失靈。這會導致內皮細胞失去產生一氧化氮（NO）的能力，使血管收縮、發炎，甚至促進動脈粥樣硬化。它還會啟動NF-κB這種促炎路徑，讓TNF-α、IL-6、CRP等發炎因子持續上升，長期造成全身慢性發炎。而在代謝方面，它會干擾胰島素訊號傳遞，使GLUT4轉位下降，結果就是胰島素阻抗與血糖控制惡化。

更糟的是，人工反式脂肪會同時升高LDL並降低HDL，把膽固醇的風險比值直接往壞的方向推動。它也會提升三酸甘油酯、Lp（a），讓LDL顆粒變小變硬，這些全都是心血管疾病的獨立危險因子。從功能醫學的角度來看，這不是單純「油炸物吃多了會胖」的問題，而是分子層級的細胞毒性。這也解釋了為什麼世界衛生組織會呼籲各國全面消除人工反式脂肪。

好消息是，身體並不是完全無力抵抗。研究顯示，只要停止攝取人工反式脂肪，細胞膜的膽固醇組成在數週內就能恢復。這段修復期若能搭配高劑量Omega-3（EPA、DHA），再加上抗炎營養素（維生素C、E、薑黃素、多酚）與適度的間歇性斷食，就能啟動自噬（autophagy）來清除受損膜成分。對肝臟的支持也很重要，像是奶薊草（silymarin）、牛磺酸或甲硫胺酸，都能幫助Phase I與Phase II解毒途徑把代謝廢物清掉。

最後要提醒大家，標示「反式脂肪=0」不代表真的沒有。根據法規，只要每100克食品中反式脂肪少於0.3克就能標零，但若你常吃零食、餅乾或炸物，這些「微量」會累積成慢性毒素。人工反式脂肪就像塑膠一樣，大自然分解不了，身體也處理不掉。真正的策略不只是避免，而是要積極修復，透過營養、生活方式與精準監測，把細胞拉回健康的狀態。

