不必一輩子吃藥？科學家發現癌症新開關 永久關掉致癌基因

研究發現透過抹除細胞記憶可永久「關閉」致癌基因，有望讓癌症療程更短、副作用更少；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症治療邏輯可能即將迎來重大翻轉。由哈佛大學與澳洲莫納許大學（Monash University）組成的研究團隊發現，透過「關閉」癌細胞內部的指令記憶機制，有機會讓特定的致癌基因永久靜默。這項突破不僅意味著療程有望大幅縮短，更能減少長期用藥對患者身體造成的沉重負擔。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，這項發表於國際權威期刊《自然細胞生物學》（Nature Cell Biology）的研究，聚焦於治療難度極高的侵襲性急性白血病（Acute Leukemia）。科學家發現，癌細胞之所以難以根除，是因為體內有一套蛋白質系統扮演著「記憶體」的角色，不斷將致癌指令鎖定在開啟狀態。研究團隊鎖定癌細胞內兩個負責維持錯誤指令的關鍵蛋白質開關（Menin 與 DOT1L），成功讓致癌訊號無法再被啟動。

研究人員解釋，這種新方法的核心在於抹除癌細胞的「生存記憶」。傳統標靶藥物往往需要病患長期、甚至終身服用以壓制癌細胞，但新技術能讓癌症基因在停藥後依然保持「靜默」狀態。這種機制代表病患未來可能不需長期依賴藥物，有助於減輕長期治療帶來的疲憊、噁心與免疫系統受損等副作用，讓身體有更多餘裕康復。

今年啟動臨床試驗 醫界寄予厚望

這項具備「清除細胞記憶」功能的療法，預計將於 2026年稍晚在澳洲阿弗雷德醫院（The Alfred）正式展開臨床試驗。血液學專家指出，若能更精確地掌握這類「基因開關」的運作，未來臨床醫生將能更安全地組合不同藥物，提升侵襲性白血病的治療成功率。

研究團隊最後提醒，儘管這項技術在實驗室表現優異，但目前主要應用於特定的白血病類型，且仍需經過嚴謹的臨床試驗來驗證其對人體的安全性與長期有效性。民眾在面對癌症治療時，仍應優先遵循現有的標準療程，並與主治醫師詳細討論治療計畫。

