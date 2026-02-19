自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

不必一輩子吃藥？科學家發現癌症新開關 永久關掉致癌基因

2026/02/19 13:37

研究發現透過抹除細胞記憶可永久「關閉」致癌基因，有望讓癌症療程更短、副作用更少；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

研究發現透過抹除細胞記憶可永久「關閉」致癌基因，有望讓癌症療程更短、副作用更少；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症治療邏輯可能即將迎來重大翻轉。由哈佛大學與澳洲莫納許大學（Monash University）組成的研究團隊發現，透過「關閉」癌細胞內部的指令記憶機制，有機會讓特定的致癌基因永久靜默。這項突破不僅意味著療程有望大幅縮短，更能減少長期用藥對患者身體造成的沉重負擔。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，這項發表於國際權威期刊《自然細胞生物學》（Nature Cell Biology）的研究，聚焦於治療難度極高的侵襲性急性白血病（Acute Leukemia）。科學家發現，癌細胞之所以難以根除，是因為體內有一套蛋白質系統扮演著「記憶體」的角色，不斷將致癌指令鎖定在開啟狀態。研究團隊鎖定癌細胞內兩個負責維持錯誤指令的關鍵蛋白質開關（Menin 與 DOT1L），成功讓致癌訊號無法再被啟動。

研究人員解釋，這種新方法的核心在於抹除癌細胞的「生存記憶」。傳統標靶藥物往往需要病患長期、甚至終身服用以壓制癌細胞，但新技術能讓癌症基因在停藥後依然保持「靜默」狀態。這種機制代表病患未來可能不需長期依賴藥物，有助於減輕長期治療帶來的疲憊、噁心與免疫系統受損等副作用，讓身體有更多餘裕康復。

今年啟動臨床試驗 醫界寄予厚望

這項具備「清除細胞記憶」功能的療法，預計將於 2026年稍晚在澳洲阿弗雷德醫院（The Alfred）正式展開臨床試驗。血液學專家指出，若能更精確地掌握這類「基因開關」的運作，未來臨床醫生將能更安全地組合不同藥物，提升侵襲性白血病的治療成功率。

研究團隊最後提醒，儘管這項技術在實驗室表現優異，但目前主要應用於特定的白血病類型，且仍需經過嚴謹的臨床試驗來驗證其對人體的安全性與長期有效性。民眾在面對癌症治療時，仍應優先遵循現有的標準療程，並與主治醫師詳細討論治療計畫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中