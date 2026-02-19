自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節2大病毒！腹瀉、流感疫情夾擊 疾管署：初二就診人次下降

2026/02/19 12:07

疾管署提醒，民眾於春節期間出遊，務必落實手部衛生與其他疾病預防措施。（資料照）

疾管署提醒，民眾於春節期間出遊，務必落實手部衛生與其他疾病預防措施。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假已經過半，許多民眾希望把握假期最後幾天出遊。衛福部疾管署副署長林明誠提醒，雖截至昨（18）日，流感比前3年的同農曆日下降許多，但腹瀉疫情比前（2024）年同期上升約21%，提醒民眾外出仍要注意手部清潔及飲食衛生。

林明誠說明，今年農曆初二（18日）腹瀉急診就診計2493人次，較前一日下降約11.8%，與前三年同農曆日比較，較2025年同期下降68.3%、較2023年同期（2925）下降14.8%，但較2024年同期上升21%。

針對腹瀉疫情，林明誠指出，前幾年春節期間曾經出現腹瀉疫情流行的情況，但今年大家對於諾羅病毒的警覺提高，相信會更加謹慎，也呼籲民眾在春節期間備餐、用餐前務必落實手部清潔，且食物務必煮熟再食用，並避免將生食、熟食混放或使用共用食器，降低交叉污染發生機率。

此外，林明誠提到，今（2026）年農曆初二急診類流感急診就診計3569人次，較初一（17日）下降1%，且與前3年同農曆日相比，均有明顯下降，其中比2025年同期下降46.7%、較2024年同期下降47.4%，另較2023年同期下降17.3%。

林明誠解釋，流感病毒A型H3N2的K分支大約在去年7月前後進入台灣，並在秋季疫情期間感染部分民眾，也讓部分族群獲得免疫力，加上去年10月公費流感疫苗開打後，打氣相當良好，所以今年農曆春節疫情與往年不太一樣，並沒有明顯的上升跡象。

不過，林明誠提醒，雖然今年農曆春節的流感疫情較往年同期來得下降，但比起流感疫情較平穩的時期來說，就診人次還是比較多一些，民眾外出務必注意疫情防範措施，也建議出入人多的公共場合時，可以配戴口罩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中