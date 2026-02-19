春節2大病毒！腹瀉、流感疫情夾擊 疾管署：初二就診人次下降

疾管署提醒，民眾於春節期間出遊，務必落實手部衛生與其他疾病預防措施。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假已經過半，許多民眾希望把握假期最後幾天出遊。衛福部疾管署副署長林明誠提醒，雖截至昨（18）日，流感比前3年的同農曆日下降許多，但腹瀉疫情比前（2024）年同期上升約21%，提醒民眾外出仍要注意手部清潔及飲食衛生。

林明誠說明，今年農曆初二（18日）腹瀉急診就診計2493人次，較前一日下降約11.8%，與前三年同農曆日比較，較2025年同期下降68.3%、較2023年同期（2925）下降14.8%，但較2024年同期上升21%。

針對腹瀉疫情，林明誠指出，前幾年春節期間曾經出現腹瀉疫情流行的情況，但今年大家對於諾羅病毒的警覺提高，相信會更加謹慎，也呼籲民眾在春節期間備餐、用餐前務必落實手部清潔，且食物務必煮熟再食用，並避免將生食、熟食混放或使用共用食器，降低交叉污染發生機率。

此外，林明誠提到，今（2026）年農曆初二急診類流感急診就診計3569人次，較初一（17日）下降1%，且與前3年同農曆日相比，均有明顯下降，其中比2025年同期下降46.7%、較2024年同期下降47.4%，另較2023年同期下降17.3%。

林明誠解釋，流感病毒A型H3N2的K分支大約在去年7月前後進入台灣，並在秋季疫情期間感染部分民眾，也讓部分族群獲得免疫力，加上去年10月公費流感疫苗開打後，打氣相當良好，所以今年農曆春節疫情與往年不太一樣，並沒有明顯的上升跡象。

不過，林明誠提醒，雖然今年農曆春節的流感疫情較往年同期來得下降，但比起流感疫情較平穩的時期來說，就診人次還是比較多一些，民眾外出務必注意疫情防範措施，也建議出入人多的公共場合時，可以配戴口罩。

