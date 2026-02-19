自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》春節假期不平靜 醫談節慶意外頻傳主因

2026/02/19 12:31

總統賴清德大年初二（18）到台灣祀典武廟發紅包時，祀典武廟主委林培火疑因家人感染諾羅病毒，突然不適、嘔吐，緊鄰的賴清德肩膀、左手遭到輕微噴濺。（記者劉婉君攝）

總統賴清德大年初二（18）到台灣祀典武廟發紅包時，祀典武廟主委林培火疑因家人感染諾羅病毒，突然不適、嘔吐，緊鄰的賴清德肩膀、左手遭到輕微噴濺。（記者劉婉君攝）

〔健康頻道／綜合報導〕在大年初二（18），總統賴清德到台灣祀典武廟發紅包，祀典武廟主委林培火疑似家人感染諾羅病毒，也有可能因此受到影響，突然身體不適，當眾嘔吐。加上澎湖縣長陳光復跌倒送醫等意外，令人感覺新的一年開頭便不大平靜。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，節慶期間，因為生活有巨大改變，通常飲食習慣差異甚大，且情緒與壓力等精神狀態變化巨大，意外特別容易發生。

據報導，林培火忍不住嘔吐，儘管他摀住嘴巴，仍噴濺出來，站在旁邊的賴總統有沾到一點。身為醫師的賴總統與安南醫院林聖哲立即關心，現場也有待命的救護人員協助。隨後賴總統表示，林培火家人染上諾羅病毒，很可能是被傳染。另外，陳光復後腦勺著地重創下造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識。

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」提到，從除夕到現在，不時發生意外，像是「撞鐘手抖、樓梯跌到、當庭嘔吐。」他直言，過年急診與收住院忙不忙跟妳留有多少床，一點關係都沒有。是過年的出事機率，本來就比較高，有三個可能原因。

1.生活型態改變

春節期間容易出現：暴飲暴食、過量飲酒、作息不規律。急性胰臟炎發作（常與暴食暴飲相關）和血壓上升，也與交通事故帶來的創傷有關，也與免疫力下降有關。人群暴露也包含在內，感染機率自然上升

2. 情緒壓力上升

壓力來源包括：親戚互動的社會壓力、以及年節花費、送禮、佈置等財務壓力。研究作者也提到節慶情緒變化可能增加心腦血管事件風險，西方節慶研究類比也有相似現象喔。

3. 延遲就醫（指輕症）

部分長者認為春節住院、就醫會影響新年運勢，因此不願在春節就醫，對可拖延的症狀特別明顯；再加上春節休假導致醫療人力不足，更加劇延遲治療。

當然有些醫院門診、診所休息致使中斷也是可能原因，所以春節後，絕對還有一波急診住院潮。

「像諾羅病毒中毒、當庭噴射嘔吐的這位就是了。」姜冠宇舉主委為例，他推測「他事前一定有感覺。」但為了接待總統，「怎麼可能不抓住機會配合呢？撐著身子也要配合啊，這位主委很重視他的工作。」

