過年零嘴怎麼吃不踩雷？桃療營養師提醒3原則

過年零食陷阱多，桃療營養師教你聰明挑選不增胖。（桃療提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節期間家戶擺滿糖果、瓜子、花生、餅乾到豬肉乾等各式零嘴，雖然團聚氣氛熱鬧，卻也暗藏飲食陷阱！衛福部桃園療養院營養師籃筱筑提醒，大多數零嘴為高油、高糖、高鹽類型，若不留意份量與選擇，往往成為年後體重增加、血糖與血脂失控的隱形推手，建議「挑對種類、減少加工與調味」，「掌握份量、避免無意識進食」及「因人而異、特定族群更要謹慎」等三原則，就能避雷。

籃筱筑說，市面上常見的花生糖、蜜餞、夾心餅乾、豬肉乾與各式糖果，不僅熱量密集，營養價值也相對有限，對於糖尿病患者、三高族群及長者而言，更需要提高警覺，一不注意，血糖波動或膽固醇升高，都可能影響後續健康管理。

請繼續往下閱讀...

籃筱筑建議，民眾在準備年節零食時，可優先選擇天然、加工度低的品項，例如無調味堅果、原味瓜子、海苔、烘烤地瓜乾或低糖水果乾，這類零食除了提供膳食纖維與健康脂肪，也能增加飽足感，降低不自覺過量攝取的風險。

其次，「份量控制」是過年飲食的關鍵。建議將零食分裝成小碟或小包裝，避免一邊聊天一邊整包吃完；每日零食攝取量以不超過一個手掌大小為原則，並搭配足夠白開水，減少含糖飲料的攝取。

至於糖尿病患者，應避免含糖量高的糖果、年糕及甜飲，選擇低GI、富含蛋白質或纖維的點心，有助穩定血糖。長者則需注意零食的硬度與吞嚥安全，避免過硬、過黏的食物，以降低噎食風險。

營養師也提醒，過年期間不妨將零食時間視為「加餐」而非「無限供應」，並維持規律正餐與適度活動，例如飯後散步、全家一起出門走春，都是幫助消耗熱量、維持健康的好方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法