健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

春節腹瀉9成是感染諾羅 除夕、初一近5千人就診

2026/02/18 18:59

總統賴清德（左）至台灣祀典武廟發紅包，未料，祀典武廟主委林培火（中）疑似諾羅病毒發威，忍不住嘔吐。疾管署統計，最近腹瀉群聚接近9成是諾羅病毒所造成。（記者劉婉君攝）

總統賴清德（左）至台灣祀典武廟發紅包，未料，祀典武廟主委林培火（中）疑似諾羅病毒發威，忍不住嘔吐。疾管署統計，最近腹瀉群聚接近9成是諾羅病毒所造成。（記者劉婉君攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕賴清德總統今天（18日）上午在台南宮廟發放福袋時，遇到廟方主委疑似感染諾羅病毒而嘔吐。疾病管制署統計，最近腹瀉群聚接近9成（88%）是諾羅病毒所造成，也提醒酒精無法消滅諾羅病毒，需用清水稀釋漂白水來消毒。

疾管署副署長林明誠表示，今年初一因腹瀉就診達2596人（資料完整度85~90%），較前一天除夕當天2256人多一點。相較去年（2025年）過年的6755人，少了約61.6%；但相較前年的1889人，有增加了37.4%。

疾管署統計，最近腹瀉疫情有上升趨勢，腹瀉群聚接近9成（88%）的病原是諾羅病毒。諾羅病毒的傳染力非常強，可藉由排泄物或嘔吐物人傳人，嬰幼兒、年長者、免疫低下等族群感染後症狀會較嚴重，如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。

根據疾管署說明，要預防感染諾羅病毒，須注意個人衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，包括為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理排泄物之後，都應以肥皂或洗手乳正確洗手。

為防範疾病傳播，受病患污染的衣物、床單應立即更換，並視汙染情況使用1000到5000ppm漂白水來消毒。受汙染的器物表面可用20毫升漂白水加1公升清水擦拭受污染的器物表面；病患嘔吐物及排泄物應以100毫升漂白水加1公升清水消毒清理。酒精無法消滅諾羅病毒。

疾管署提醒，目前尚無疫苗可預防諾羅病毒引起的腸胃炎，且諾羅病毒基因變異大具多種型別，單一次感染無法對其他型別的諾羅病毒產生保護力，未來仍有遭受感染的可能，應落實手部、飲食衛生。

