健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

癌症為何容易復發？50年謎題破解：「抗凋亡細胞」揭開關鍵機制

2026/02/18 19:03

最新研究指出，部分癌細胞可能「盜用」了人體的組織修復機制，讓自己在面臨治療攻擊時能逃過死亡程序，進而導致抗藥性與復發。圖為 T 細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自 Freepik）

最新研究指出，部分癌細胞可能「盜用」了人體的組織修復機制,讓自己在面臨治療攻擊時能逃過死亡程序,進而導致抗藥性與復發。圖為 T 細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自 Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為什麼有些癌症在治療後復發，反而變得更難對付？科學家近期找到一條關鍵線索。根據科普網站《SciTechDaily》引述的最新研究，人體組織受傷後會啟動一套強大的「自我修復機制」，這套原本用來幫助傷口復原的生存程式，可能同時讓倖存的癌細胞變得更耐打，成為日後復發與抗藥性的潛在來源。

這項由以色列魏茨曼科學研究所（Weizmann Institute of Science）主導的研究，解開了困擾學界長達50年的「組織補償性修復」之謎。研究指出，組織遭受嚴重損傷時，並非單純靠大量新細胞補上缺口，而是由一小群本該啟動自毀程序、卻在最後關頭存活下來的特殊細胞，成為修復引擎。

研究團隊在果蠅模型中發現，多數受損細胞會啟動「細胞凋亡」（apoptosis），也就是俗稱的自殺程序，但仍有一小群細胞存活，被命名為「抗凋亡再生驅動細胞」（DARE cells）。這群細胞雖已啟動負責執行的「死亡酶」（caspases），卻因體內特殊的分子馬達將其固定在細胞膜邊緣，使死亡程序在最後關頭中止。

這些倖存的DARE細胞隨後轉為組織修復的關鍵調節者，向周圍發出訊號，驅動鄰近細胞快速分裂與增生，在短短48小時內就修補了近一半的受損組織。

修復機制的雙面刃：癌症復發的潛在線索

然而，這套強大的生命韌性也有代價。研究領銜作者阿拉瑪教授（Eli Arama）指出，這種「抗凋亡」能力具有遺傳性，DARE細胞的後代在第二次輻射攻擊下，生存率是普通細胞的7倍以上，顯示原本用於修補傷口的生存機制，可能被癌細胞「挪用」。

研究團隊強調，這項機制是否同樣存在於人類癌症中仍待後續驗證，但已為臨床上常見的癌症復發與抗藥性提供合理的生物學線索，也為未來在促進修復與抑制復發之間取得平衡提供研究方向。

