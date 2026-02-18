食指長短藏秘密？ 研究：男嬰食指較長 出生時「大腦發育」較佳

研究發現男嬰食指與無名指的長度比例，可能反映胎兒時期的荷爾蒙狀態，並與出生時的頭圍大小存在關聯；圖為情境照。（圖取自Pixabay）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你的食指比無名指長嗎？一項發表在國際期刊《早期人類發展》（Early Human Development）的最新研究發現，男嬰的手指長度比例可能反映出出生時的大腦發育狀態，特別是食指相對較長者，其出生時的頭圍通常也較大。

英國史旺西大學（Swansea University）教授曼寧（John Manning）與土耳其伊斯坦堡大學（Istanbul University）團隊合作，針對225名新生兒（100名男嬰與 125名女嬰）進行調查。研究聚焦於「食指（2D）與無名指（4D）的長度比例」，即學術界俗稱的「2D:4D」比例。

曼寧教授指出，這個比例被視為胎兒在子宮內第一階段發育時，接觸到雌激素（Estrogen）與睪固酮（Testosterone）平衡狀態的指標。當胎兒接觸較多雌激素、較少睪固酮時，食指通常會長於無名指，呈現較高的「2D:4D」比例。

研究數據顯示，這種關聯在男嬰身上極為顯著：高「2D:4D」比例（食指較長）與較大的出生頭圍呈正相關。由於頭圍常被用作嬰兒腦部發育狀態與體積的間接參考指標，這項發現引發學界關注。然而，相同的趨勢在女嬰身上並未被觀測到。

曼寧教授解釋，這項發現支持了「雌激素化類人猿假說」（Estrogenized ape hypothesis）。雖然胎兒期較高的雌激素可能促進大腦容量擴張，但這也可能帶來演化上的代價。過去研究曾發現，成年男性若「2D:4D」比例過高（食指明顯較長），可能與較高的心血管疾病風險、精子數量較少以及思覺失調症易感性有關。

專家提醒：僅屬關聯性觀察

研究團隊強調，這項發現為人類腦部演化的研究提供了重要線索，證明胎兒期的荷爾蒙環境對早期發育有深遠影響。然而，讀者不應過度解讀，僅憑手指比例無法直接斷定一個人的智商或未來成就，且該研究屬於觀察性質，僅能證實兩者存在關聯，而非絕對因果關係。

