陳光復重摔》後腦勺重創出血 醫解析蜘蛛網膜下出血4徵兆

澎湖縣長陳光復在17日踩空重摔腦出血，造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識。台中榮總表示，此處是特殊且嚴重的腦出血。（澎湖縣政府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕澎湖縣長陳光復昨（17）日踩空重摔，總統賴清德今（19）日指出，陳縣長後腦勺著地重創下造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識。根據台中榮總衛教資料表示，此處是特殊且嚴重的腦出血。

陳光復去年底就出現右眼不適，加上左眼因小時被雞爪刺傷，延誤就醫受感染已失明，而事發時，文化局演藝廳光線不足，加上他的視差影響，踩空4階造成重撞後腦勺，造成蜘蛛網膜下腔出血，且當場不省人事。

台中榮總表示，蜘蛛網膜下腔出血最主要的原因為動脈瘤破裂所引起，其他較少見的原因還包括腦內的動靜脈畸形破裂、頭部受傷、動脈炎、動脈剝離、血液疾病以致有出血傾向等。在臨床上有4個表徵：

●突然間的很厲害的頭痛，合併頸部與背部僵硬與疼痛。

●嘔吐。

●畏光。

●意識障礙。

一般來說，蜘蛛網膜下腔出血約每1萬人發生一個，雖然只佔所有腦中風的5%，但它是特殊且嚴重的腦血管疾病。發病年齡較年輕，以45-65歲為最多，女性病患較男性多，它之所以嚴重在於常常無明顯的警訊即發生，使人無法預防，其疾病致死率是所有腦中風最高。

根據東元綜合醫院衛教資料指出，腦出血手術包括開顱手術、血塊清除、顱骨減壓手術。其頭蓋骨可暫時藏於腹部、大腿或冷藏於醫院無菌之冰櫃中，但前兩者恐增加病患局部傷口及植入頭骨感染之虞，且頭骨隨著時日會被體內組織吸收而改變大小。

