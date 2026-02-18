越怕老就老得越快？ 研究揭焦慮加速細胞老化

老得快跟心態有關。科學研究發現，長期對健康衰退感到焦慮，可能在細胞層次留下印記並加速生物老化；示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你是否常擔心年紀變大後身體會出毛病，甚至因此感到焦慮？科學家發現，這種對於老化的恐懼可能不只是心理壓力，還會實質反映在你的細胞中。一項針對成年女性的最新研究顯示，這種「怕老」的心態與生理老化的加速呈現高度相關，意味著你對衰老的焦慮程度，可能正悄悄決定你身體變老的速度。

這項發表於專業期刊《心理神經內分泌學》（Psychoneuroendocrinology）的研究，由紐約大學全球公共衛生學院團隊主導。科普網站《SciTechDaily》引述該研究指出，研究人員分析了 726 名中年女性的數據，並利用「表觀遺傳鐘」（epigenetic clocks）技術檢測血液樣本。這種技術並非測量出生年份，而是透過 DNA 上的分子標記來估算細胞受損的累積程度，進而精準判定生物老化的真實速率。

請繼續往下閱讀...

研究發現，在各種焦慮類型中，唯有對「健康狀況下滑」的擔憂與老化加速的關聯最為強烈。相較之下，擔心外貌變醜或喪失生育能力，並未顯著改變生物老化速度。研究主筆羅德里格斯（Mariana Rodrigues）分析，這可能是因為健康憂慮通常具備持續性，且隨著年齡增長而加劇，最終演變成一種長期侵蝕身體的慢性壓力。

雖然焦慮與老化之間的關聯顯著，但研究也揭示了一個關鍵的緩衝地帶。當模型納入吸菸與飲酒等生活行為進行調整時，這種關聯性會明顯減弱。這顯示焦慮可能先驅使個體採取較差的生活方式作為發洩路徑，進而透過這些不良習慣加速了生物損害。這再次提醒大眾，心理壓力並非虛無飄渺，它會透過日常行為與生理系統產生緊密且複雜的互動。

重塑觀念：抗老化的心理處方

研究團隊強調，老化焦慮其實是一個可以被調整的心理變項。資深作者奎瓦斯（Adolfo Cuevas）副教授建議，除了傳統的體能訓練，如何緩解對於衰老的心理恐懼、建立正向的老化觀點，或許才是減緩生理退化速度最根本的處方。雖然未來仍需更多長期追蹤來驗證其確切的因果路徑，但這項發現無疑為抗衰老醫學開啟了一個全新的心理維度。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法