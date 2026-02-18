健康網》武廟主委疑染諾羅病毒嘔吐 總統當場應變 醫曝傳播3大途徑

總統賴清德（左）在台南市長黃偉哲（右）陪同下，今早至台灣祀典武廟發紅包，未料，祀典武廟主委林培火（中）疑似諾羅病毒發威，忍不住嘔吐。亞東醫院提醒，過年期間也是該病毒肆虐之時，民眾要格外小心。（記者劉婉君攝）

〔健康頻道／綜合報導〕總統賴清德大年初二「回娘家」，到台灣祀典武廟發紅包，祀典武廟主委林培火疑似家人感染諾羅病毒，也有可能因此受到影響，突然身體不適嘔吐。亞東醫院衛教資料指出，每年過年也是諾羅病毒肆虐的時候，主要症狀是嘔吐，其次為腹瀉。

林培火今早忍不住嘔吐，儘管他摀住嘴巴，仍忍不住噴濺出來，使得站在其旁的賴總統左肩及手被波及。身為醫師的賴總統與安南醫院林聖哲立即關心，現場也有待命的救護車人員前來協助，待他狀況穩定後，活動持以進行。

亞東醫院表示，諾羅病毒之傳染途徑為「糞口接觸」，因病毒能長時間存活於患者的嘔吐物及糞便中，所以若吃進被病毒污染的食物或飲水、雙手摸過被含有病毒之患者排泄物或嘔吐物污染的物體表面，再接觸自己的口、鼻或眼睛黏膜等都有機會感染。

另一方面，若病患的嘔吐物形成飛沫，密切接觸者吸入也可能遭受感染。由於此病原具有高度的傳播能力，除了嬰幼兒、免疫力不好或年長者容易感染外，在一些照護機構、學校、醫院甚至是遊輪或軍營等人口密集的場所，都可能發生大規模群聚感染。

此外，感染諾羅病毒24-48小時後就會出現症狀，大部分病人最主要的症狀是噁心、嘔吐（100％）、水樣腹瀉（45％）及發燒（30％），少數會有呼吸道症狀、頭痛或肌肉痠痛。所幸此病毒引起的急性腸胃炎一般來得快好得也快，病程約2-3天，但需注意的是，被感染的人在出現症狀到恢復後至少3天內都具有傳染性，少數免疫不全的患者甚至在康復後兩個星期，糞便中都還有病毒而具有傳染性。

亞東醫院提醒，針對諾羅病毒導致的急性腸胃炎，目前無特效藥，也沒有預防疫苗可用，最好的也是唯一的治療方法就是支持性療法。除了多休息外，要注意營養及水分、電解質的補充，避免脫水，絕大多數的人都可自行痊癒。疾病嚴重度不高，致死率也很低，8成以上病患不用住院，若嘔吐或腹瀉厲害時，可適當給予止吐劑及收斂性止瀉劑做症狀治療。

另外，感染過諾羅病毒的人並不會有終生免疫，也就是說單一次的感染並無法對所有型別之諾羅病毒產生完全保護力，未來仍有可能感染不同型別的諾羅病毒。

