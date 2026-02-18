自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

銀髮族年菜「軟食力」攻略 營養師分享5大健康飲食原則

2026/02/18 09:52

農春節期間，民眾每天吃年菜，要留意銀髮族飲食健康。（記者張軒哲攝）

農春節期間，民眾每天吃年菜，要留意銀髮族飲食健康。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣正式邁入「超高齡社會」，在高齡長輩的各項生理機能退化下，對於食物選擇必須要更小心，農曆春節將至，各式年菜多偏油膩、難嚼，對於長輩的健康形成負擔，台中慈濟護理之家營養師陳憶情表示，建議年菜準備健康攻略，應該從「吃得好」轉向「吃得對」，並遵循5大健康飲食原則，讓年長者可以安心吃，又能開心團圓過好年。

台中慈濟醫院分享銀髮族健康飲食五原則。（台中慈濟醫院提供）

台中慈濟醫院分享銀髮族健康飲食五原則。（台中慈濟醫院提供）

●主食避開「糯與炸」 降低噎食風險：年糕、油飯與蘿蔔糕，都是年節不可或缺的應景食品。這類糯米製品黏性高、消化不易，容易發生哽噎意外，也會造成血糖劇烈波動。建議在準備這類餐點時，以「少量、切小塊」為原則。

●蔬菜講求「軟、好咀嚼」 補足纖維質：許多長者牙口不好，面對纖維較粗的長年菜、芥菜，往往選擇「不吃」或「硬吞」，長期下來容易導致纖維攝取不足與便秘問題。建議在烹調善用「切細、燉煮、燜軟」的技巧破壞纖維結構。

●優質蛋白質「每餐都要有」預防肌少症：建議避開油炸豆包、炸丸子等吸油量大且過度加工的素料，改以豆腐、蒸蛋、清蒸魚片等原型食物為主。

●調味提防「隱形高鈉」護心又護腎，應景的圍爐火鍋、湯品和滷味拼盤等年菜，往往隱藏著驚人的鈉含量：高鈉飲食容易引起水腫，並使血壓升高，對患有心血管疾病或腎臟病的長輩極為不利。

●年節零食「聰明選」遠離糖害與嗆咳，喜氣的糖果盒往往是健康的陷阱：牛軋糖、花生糖、麻粩等傳統零食，具備高油、高糖、高黏性三大特徵，不僅容易讓長輩血糖失控，堅硬的口感更可能損壞牙齒或引發吞嚥嗆咳。

