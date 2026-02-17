自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

戒澱粉、少吃油全做白工？ 哈佛30年研究：選錯「來源」更傷心

2026/02/17 15:45

哈佛研究證實，比起單純減醣或少油，攝取如鮭魚、酪梨及豆類等高品質的原型食物，才是降低冠心症風險的護心關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

哈佛研究證實，比起單純減醣或少油，攝取如鮭魚、酪梨及豆類等高品質的原型食物，才是降低冠心症風險的護心關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕預防心臟病的努力可能因選錯食物來源而全盤落空。哈佛大學最新研究發現，單純採取「低醣」或「低脂」飲食並非保命關鍵，攝取來源的品質優劣才是決定冠狀動脈心臟病（冠心症）風險的核心因素。

這項發表於美國心臟學院（ACC）旗艦期刊《JACC》的研究，是迄今規模最大且最詳盡的飲食質量調查之一。研究領銜作者、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）吳志遠（Zhiyuan Wu，音譯）指出，過去關於低醣與低脂飲食的效果爭議不一，主因在於執行方式的「來源品質」差異巨大。

研究人員強調，單純關注營養成分比例（如碳水或脂肪佔比）而忽略食物品質，往往無法獲得健康效益。若為了「低醣」而攝取大量加工肉品，或為了「低脂」而依賴精緻澱粉與糖分，這類「假健康」模式反而會導致代謝惡化，顯著增加冠心症的風險。

為了釐清真相，研究團隊分析了來自「護理師健康研究」等三大資料庫共19萬8473 名受試者的數據，追蹤時間超過 30年。數據證實，採用「高品質版本」飲食的人，無論低醣或低脂，只要強調攝取植物性食物、全穀類與不飽和脂肪（如堅果、植物油），皆與較低的心臟病風險顯著相關。

反之，若飲食內容充斥精緻碳水化合物（如白麵粉、甜點）及過多動物性脂肪，其代謝指標將呈現惡化態勢。代謝測試顯示，高品質飲食者的三酸甘油酯水平較低、好膽固醇（HDL）較高，且體內發炎反應明顯減少。

擺脫比例爭執 轉向原型食物

《JACC》總編輯克魯姆霍茲（Harlan M. Krumholz）評論指出，這項研究有助於讓公眾討論跨越長期的「比例戰爭」。研究揭示的「護心清單」明確指向蔬菜、豆類、全穀類與優質油品，而非加工食品或精緻澱粉。

研究團隊最後提醒，本項研究屬於觀察性分析，顯示的是飲食與疾病間的關聯性，而非絕對因果關係。此外，研究結果未必適用於極低碳水的「生酮飲食」（ketogenic diets）等極端模式。由於受試者多為醫療專業人員，健康意識較高，民眾在大幅調整飲食習慣前，仍應先諮詢醫師或營養師，以確保符合個人健康狀況。

