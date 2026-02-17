自由電子報
健康 > 名人健康事

金馬年懂馬》影帝一生摯愛 勞勃杜瓦在馬背上找到長壽祕訣

2026/02/17 11:28

奧斯卡影帝、美國資深演員勞勃杜瓦高齡辭世，他愛馬、養馬，從馬術中養生之道，讓他樂活人生。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，馬術治療讓身體重新學會對稱、穩定、協調。（取自勞勃杜瓦臉書）

奧斯卡影帝、美國資深演員勞勃杜瓦高齡辭世，他愛馬、養馬，從馬術中養生之道，讓他樂活人生。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，馬術治療讓身體重新學會對稱、穩定、協調。（取自勞勃杜瓦臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕奧斯卡影帝、美國資深演員勞勃杜瓦（Robert Duvall）安詳辭世，享耆壽95歲。他生前與馬結緣，後半生在美國維吉尼州福基爾擁有300英畝（121.5公頃）農場，馬術是他的養生之道，讓他體力充沛且樂活人生。

根據《馬國》（Horse Nation）報導，勞勃杜瓦第一次接觸馬是在他叔叔位於蒙大拿州的牧場，他曾接受採訪時表示：「那段時間為我打下騎馬的基礎，更能使我在演出西部片中游刃有餘」。

緊接著他陸續接了多個角色都需要騎馬，勞勃杜瓦學習正確的騎馬姿勢，後來他搬到洛杉磯繼續學習馬術，從未間斷，因而獲得電影《大地驚雷》的角色。

馬與他結下不解之緣，他在演藝圈登峰造極，但在電影《天地無限》拍攝期間，他肋骨斷了6根，但勞勃杜瓦依然愛馬且成痴，也因馬術結識妻子盧西亞娜（曾是阿根廷馬術選手）。

馬術達人、藝術家蔡培敏在臉書上，也分享馬術好處，尤其是小孩接觸馬術，從剛開始「媽媽救我」到「我就是牛仔」只需5分鐘。在馬背上晃啊晃啊，絕對收穫很大。一般建議4-6歲就能嘗試基礎的「小馬體驗」，因為這時平衡感與專注力逐漸成熟。

在歐洲，有些家庭甚至讓才6個月，甚至不到1歲的嬰孩坐在溫馴的小馬背上，由父母或教練全程護持，當作一種「親子共騎」的早期體驗。雖然這不是正式的騎乘訓練，但卻能讓孩子從小感受馬的呼吸與節奏，培養自然的親近感。

「媽媽救我」到「我就是牛仔」　馬術讓孩子5分鐘變勇敢

蔡培敏認為，孩子在馬背上學到的是勇氣與責任感。馬兒不會因為你可愛就自動聽話，它要你冷靜、要你專注，這比任何遊戲更能訓練EQ。再加上身體核心肌群的鍛鍊，騎馬其實是「隱藏版健身房」。

高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞指出，馬術治療（Equine-Assisted Therapy, EAT）。它不僅僅是騎馬課，而是把馬的律動、節奏與互動設計成治療情境：在安全監測下，讓身體重新學會對稱、穩定、協調；也讓大腦重新找回「我做得到」的感覺。

