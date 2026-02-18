金馬年懂馬》馬臉最誠實 讀懂牠也在療癒你的神經系統

馬術達人、藝術家蔡培敏表示，馬的表情說明一切，馬臉是最真實的呈現。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞表示，個別化馬術治療也包括馬匹照護，彼此更了解，互動更緊密；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕金馬年想要更懂「馬」，馬術達人、藝術家蔡培敏引述不少國際期刊研究，讓大家更能讀懂牠，懂得解讀，才能減少誤會，增進人馬間的信任與合作。

蔡培敏在臉書專頁「蔡培敏Min」發文分享，別以為只有人類會「臉臭」或「眼神放空」，她指出，馬的臉才是最誠實的情緒代言人。國外馬匹行為研究指出，馬的耳朵、眼睛和嘴巴位置，是牠們表達情緒的主要線索：

●驚訝恐懼：

耳朵往後、眼睛放大，代表危險警報！

●睏倦：

半閉眼，耳朵放鬆，表示我需要午覺！

●警覺：

耳朵直立，眼神專注，準備隨時行動。

●憤怒：

耳朵往後貼，嘴巴緊繃，警告「別惹我！」

●注意力：

耳朵朝向你，眼神聚焦，代表「我在聽你」。

高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞也指出，馬術治療由專業治療師評估患者狀況，設計個別化馬術治療，其中包括騎乘、馬匹照護、馬場互動，每週1-2次，每次30-60分鐘，治療過程需由具備馬術治療資格的治療師執行。

而馬的情緒與患者間的互動很重要，從醫學角度來看，馬匹穩定且節律性的步態刺激，能促進患者前庭覺、本體覺整合，有助於神經可塑性發展；同時，與馬建立信任關係，也有助於調節自律神經系統，降低焦慮與壓力反應。透過馬術治療師帶領，人與馬之間不用語言，也能了解彼此。

