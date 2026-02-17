自由電子報
健康 > 心理精神

金馬年懂馬》馬最愛這種相處方式 醫：懂牠才能治癒你

2026/02/17 06:16

馬術達人、藝術家蔡培敏提醒，馬的心裡，你不是馴馬師，而是牠的「群體好夥伴」。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞也指出，人馬間互動良好，才能將馬術治療效果提升。（取自蔡培敏臉書）

馬術達人、藝術家蔡培敏提醒，馬的心裡，你不是馴馬師，而是牠的「群體好夥伴」。高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞也指出，人馬間互動良好,才能將馬術治療效果提升。（取自蔡培敏臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕馬年第一天，想在馬年接觸馬匹，馬術達人、藝術家蔡培敏分享要與馬兒互動，她引用國際期刊研究指出，和馬互動，記得用牠喜歡的方式。因為在馬的心裡，你不是馴馬師，而是牠的「群體好夥伴」。

蔡培敏在臉書專頁「蔡培敏Min」發文分享，人類和馬互動時，常常以為靠蠻力或技巧，其實馬最愛的是「懂牠的心」。必須要注意5件事，才能建立人馬之間情誼：

●先打招呼再輕柔觸碰：
研究顯示馬對低壓力的撫觸反應最佳，能降低心率，讓牠覺得「你是安全的」。

●正確繫繩（勿甩）：
輕柔穩定的上韁能避免摩擦與壓迫，馬不僅舒服，還會更願意配合。

●並肩陪伴行走：
馬是群居動物，並肩而行代表我們是一群的，能增強信任感。

●耐心停留：
給牠時間站立、呼吸，研究指出這能減少焦慮，提升學習效果。

●撫摸馬鼓勵取代拍馬：
摸馬就像溫柔的擁抱，拍馬則像有人突然拍你肩膀，容易讓馬嚇一跳和緊張。

高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞也指出，馬術治療是一種利用馬匹及其運動特性，結合專業治療師設計的活動，針對腦性麻痺、自閉症，以及身心障礙等患者進行輔助治療。

但在病患與馬匹接觸時，陪伴者也不時提醒與馬相處的方式，唯有人馬間互動良好，才能將馬術治療效果提升。

