自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

為何寶寶特別無助？ 科學家揭演化鍵：為了大腦發育提早出生

2026/02/16 13:33

與多數靈長類相比，人類嬰兒出生時發育階段較早。科學家指出，這是演化為了兼顧智慧發展、直立行走與母親代謝限制，所做出的一種策略性取捨；圖為示意圖。（資料照）

與多數靈長類相比，人類嬰兒出生時發育階段較早。科學家指出，這是演化為了兼顧智慧發展、直立行走與母親代謝限制，所做出的一種策略性取捨；圖為示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為什麼人類寶寶比起其他動物特別無助？小馬出生幾小時就能站立，幼猿能緊抓母親，人類嬰兒卻連抬頭都做不到。這並非人類發育缺陷，而是人類在演化過程中，為了換取巨大大腦與直立行走能力，所做出的關鍵取捨。

美國《富比世》（Forbes）最新科普報導指出，人類嬰兒在演化上必須以發育相對較早的階段出生。科學家長期將此現象稱為「產科困境」（Obstetric Dilemma），原因在於人類為了直立行走，骨盆變得窄而緊湊，但大腦容量卻快速擴張。

研究顯示，人類嬰兒出生時的大腦容量僅為成人的25%到30%，如果等到大腦發育成熟才出生，胎兒頭部將大到無法通過母親的窄小骨盆。因此，演化選擇讓寶寶在大腦尚未完全成熟時就出生。（編按：此處所指為演化上的發育階段較早，並非臨床醫學所稱的「早產」。）

最新研究觀點：母親能量代謝可能是限制因素

除了骨盆寬度的生理限制，近年科學家提出了另一項補充模型，稱為「能量限制與生長假說」（Energetics of Gestation and Growth, EGG）。研究顯示，懷孕是非常耗能的過程，到了後期母親的能量消耗會達到基礎代謝率的兩倍。根據此理論，分娩時點不僅受限於骨盆寬度，也取決於母親的生理能量上限。當胎兒成長所需的能量超過母親能提供的安全範圍，身體就會啟動分娩。

脆弱嬰兒的優勢：更長的學習期與社會連結

這種被生物學家稱為「第二性晚熟」（Secondary altriciality）的策略，雖然讓育兒變得極其辛苦，卻也帶來獨特的生存優勢。由於大腦主要在出生後才受到複雜社交環境的刺激而成長，這讓嬰兒大腦具備極高的塑形能力，有助於學習語言與社會規範。

此外，因為人類嬰兒極度無助，單靠母親一人難以養活，這迫使人類演化出強大的共同育兒文化與社會連結。專家認為，嬰兒的無助其實是一種適應特徵，換取了更長的大腦學習期，最終造就人類複雜的文明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中