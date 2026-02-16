為何寶寶特別無助？ 科學家揭演化鍵：為了大腦發育提早出生

與多數靈長類相比，人類嬰兒出生時發育階段較早。科學家指出，這是演化為了兼顧智慧發展、直立行走與母親代謝限制，所做出的一種策略性取捨；圖為示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為什麼人類寶寶比起其他動物特別無助？小馬出生幾小時就能站立，幼猿能緊抓母親，人類嬰兒卻連抬頭都做不到。這並非人類發育缺陷，而是人類在演化過程中，為了換取巨大大腦與直立行走能力，所做出的關鍵取捨。

美國《富比世》（Forbes）最新科普報導指出，人類嬰兒在演化上必須以發育相對較早的階段出生。科學家長期將此現象稱為「產科困境」（Obstetric Dilemma），原因在於人類為了直立行走，骨盆變得窄而緊湊，但大腦容量卻快速擴張。

請繼續往下閱讀...

研究顯示，人類嬰兒出生時的大腦容量僅為成人的25%到30%，如果等到大腦發育成熟才出生，胎兒頭部將大到無法通過母親的窄小骨盆。因此，演化選擇讓寶寶在大腦尚未完全成熟時就出生。（編按：此處所指為演化上的發育階段較早，並非臨床醫學所稱的「早產」。）

最新研究觀點：母親能量代謝可能是限制因素

除了骨盆寬度的生理限制，近年科學家提出了另一項補充模型，稱為「能量限制與生長假說」（Energetics of Gestation and Growth, EGG）。研究顯示，懷孕是非常耗能的過程，到了後期母親的能量消耗會達到基礎代謝率的兩倍。根據此理論，分娩時點不僅受限於骨盆寬度，也取決於母親的生理能量上限。當胎兒成長所需的能量超過母親能提供的安全範圍，身體就會啟動分娩。

脆弱嬰兒的優勢：更長的學習期與社會連結

這種被生物學家稱為「第二性晚熟」（Secondary altriciality）的策略，雖然讓育兒變得極其辛苦，卻也帶來獨特的生存優勢。由於大腦主要在出生後才受到複雜社交環境的刺激而成長，這讓嬰兒大腦具備極高的塑形能力，有助於學習語言與社會規範。

此外，因為人類嬰兒極度無助，單靠母親一人難以養活，這迫使人類演化出強大的共同育兒文化與社會連結。專家認為，嬰兒的無助其實是一種適應特徵，換取了更長的大腦學習期，最終造就人類複雜的文明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法