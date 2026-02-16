年菜吃不完怎麼辦？ 營養師教你安心保存不踩雷

吃剩的白斬雞可剝絲後搭配番茄、香菜做成清爽涼拌料泰式番茄涼拌雞絲。（淡水馬偕紀念醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆春節是家家戶戶團圓圍爐的時刻，但年菜保存不當恐讓細菌大量滋生，增加食安風險。淡水馬偕紀念醫院營養醫學中心技術主任楊玉如表示，年菜若吃不完，應盡速冷藏，避免食物長時間停留在7至60°C的危險溫度帶，冷藏保存不宜超過2天並建議分裝、標註日期。她也提醒年菜不宜反覆加熱，應以「一次吃完一份」為原則，較能確保食安。

楊玉如指出，春節期間最常見的問題是「一次大量採買，卻沒有做好分類保存」，容易造成交叉污染。生食與熟食一定要分開存放，生鮮肉類與海鮮應密封後冷凍，蔬果洗淨、瀝乾後再冷藏。購買冷凍年菜時，應確認產品維持在完全冷凍狀態，回家後依業者建議方式復熱，並遵守「冷凍恆冷凍、冷藏恆冷藏」原則。

年菜復熱時怎麼做才健康？楊玉如表示，年菜復熱時，食物中心溫度應加熱至70°C以上。部分冷凍年菜建議連包裝加熱，需事先確認包材是否耐熱；若使用微波爐加熱，應選擇標示「可微波」的容器，並在加熱過程中適度攪拌，使食物受熱均勻，避免外熱內冷。

針對外帶年菜，楊玉如也說，從取餐到上桌的過程同樣不能輕忽。熱食如牛肋排、燴海鮮等，建議使用保溫袋或保冷箱運送，以維持適當溫度。餐點送達家中後，最好在4小時內食用完畢；若無法立即食用，應先冷藏保存，並在食用前充分加熱。不過她也提醒，熟食長時間放置於室溫下，容易成為細菌滋生的溫床，是春節常被忽略的食安風險。

楊玉如呼籲，年菜若有剩餘，只要保存方式正確，並非一定要丟棄。像白斬雞可剝絲後搭配番茄、香菜做成清爽涼拌料理；滷肉或丸子可加入麵條煮成湯麵；糕點也能再加工焗烤，變化不同口感。透過適當的再料理，不僅能減少食物浪費，也能避免反覆加熱造成的食安風險，讓春節飲食吃得更安心。

