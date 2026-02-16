自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

過年用藥別踩雷！ 食藥署點名3大NG行為

2026/02/16 11:19

食藥署提醒，春節連假務必留意用藥習慣與飲食搭配，避免因忘記吃藥、飲食影響藥效或服藥後開車上路，影響健康與安全。（資料照）



〔記者邱芷柔／台北報導〕春節連假登場，衛福部食品藥物管理署今（16日）提出「春節用藥三提醒」，呼籲民眾在家追劇、出遊與團圓聚餐之際，務必留意用藥習慣與飲食搭配，避免因忘記吃藥、飲食影響藥效或服藥後開車上路，影響健康與安全。

食藥署藥品組組長王淑芬說，首先連假期間作息改變，最常見的問題就是「忘記吃藥」，不少民眾因熬夜追劇、外出走春，容易打亂原本服藥時間，甚至因過年禁忌而自行停藥，這些都是錯誤行為，春節連假應維持規律用藥習慣，避免影響病情控制。

其次，年節大魚大肉，高油、高鹽飲食也可能影響藥效。王淑芬說明，部分食物會與藥物產生交互作用，例如高脂肪飲食可能增加油溶性藥物吸收，延長藥物在體內作用時間，甚至提高副作用風險；另對高血壓或腎功能不佳患者而言，攝取過多鹽分也可能導致水分滯留、血壓上升，影響藥物控制效果。

王淑芬說，第三，春節返鄉與出遊車潮多，服藥後開車也要特別留意。部分藥品如抗組織胺、安眠藥、肌肉鬆弛劑及部分降血壓藥，可能引起嗜睡或注意力不集中，影響行車安全，若不確定藥物影響，可事先諮詢醫師或藥師，或查看藥袋與仿單說明。

食藥署也提醒，慢性病患者應提前備妥藥品，並持續觀察身體狀況，切勿自行停藥或更改劑量，如有任何用藥疑問，可就近諮詢醫療或藥事人員，讓春節期間健康無虞。

