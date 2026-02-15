健康網》不怕年夜飯變脂肪！ 醫揭從小年夜起關鍵3步驟

年夜飯要吃到體重不飆，減重醫師蕭捷健教戰，現在到明天白天前，除了要禁澱粉外，照3大步驟，讓你不必擔憂體重更重。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕年夜飯的腳步愈來愈近了，減重醫師蕭捷健教戰大家，明晚在親友面前大啖佳餚也不必擔心體重失控，但從現在起，必須禁澱粉，明晚吃年夜飯也要把握住入口次序。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，今天要想辦法把身體變成「空倉庫」，在今天及明天白天，這兩天澱粉都不要碰，飯、麵、麵包、水餃皮、地瓜、水果，全部遠離。要吃肉、蛋白質，吃那些綠到發亮的蔬菜、香菇、竹筍湯，你的肌肉倉庫就會慢慢變空。

蕭捷健指出，等到除夕夜那晚，隨手拿起年糕這類的年菜食物吃下去，身體不會把它變成脂肪，因為身體會大喊：「終於有貨要進來了，然後把這些糖全部搬進那個空蕩蕩的肌肉倉庫裡」。他解釋，身體忙著補貨都來不及了，根本沒空做脂肪。

現在到明天白天為止，蕭捷健教3步驟，讓身體變成空倉庫：

●吃草

先吃10g的膳食纖維，大約三個拳頭大的蔬菜，根據《Diabetes Care 》研究，只要照著蔬菜、蛋白質、澱粉這個順序吃，飯後的血糖跟胰島素高峰可以降30到0%，這樣也能減少脂肪生成。

●吃肉

先吃蛋白質，因為蛋白質會刺激你的腸道分泌一種叫做GLP-1（腸泌素）的東西。

●最後才是澱粉

年夜飯可能增加2到3公斤以內（體重4%），記住要立刻回到低碳，很快就能把這些體重甩掉。

