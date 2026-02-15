吃巧克力也能顧胃？ 智利研發「加料版」 專剋幽門桿菌

智利科學家研發出添加「葡萄果渣萃取物」的機能性巧克力，實驗證實能抑制幽門螺旋桿菌活性。圖為情境示意照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕巧克力通常被視為罪惡的甜食，但未來它可能成為保護胃部的美味幫手。智利馬烏萊天主教大學（UCM）的研究團隊發現，若在巧克力中添加從釀酒廢料萃取出的「葡萄多酚」，能有效抑制與胃癌高度相關的「幽門螺旋桿菌」（Helicobacter pylori）。這項發現讓功能性食品成為可能的輔助工具，受到學界關注。

據環境科學媒體《Earth.com》報導，這項創新研究由岡薩雷斯（Ileana Gonzalez）博士主導。團隊利用釀酒後常被丟棄的葡萄皮與種子（果渣），萃取出高濃度的多酚化合物並注入巧克力中。實驗室數據顯示，與普通巧克力相比，這款「加料版」巧克力能顯著削弱幽門桿菌的生長能力，破壞細菌細胞膜並阻斷其產生毒素。

釀酒廢料變黃金 葡萄多酚成關鍵

幽門螺旋桿菌是導致長期胃發炎、潰瘍甚至胃癌的主要元凶。雖然目前臨床上多以抗生素治療，但抗藥性問題日益嚴重，且抗生素容易破壞腸道菌相平衡，這使得「非藥物」的預防策略變得更具吸引力。

岡薩雷斯解釋：「我們創造了一種方法，將這些有效成分提取並融入食物中」。研究指出，葡萄多酚不僅賦予巧克力抗氧化功能，更直接干擾細菌附著於胃壁的能力。透過巧克力的油脂包覆，這些成分能在消化過程中釋放，直接作用於胃部環境。這不僅是食品科技的突破，也讓釀酒剩餘的果渣，找到了新的食品應用出路，減少浪費。

非取代正規治療 仍需人體試驗證實

不過，專家也提醒讀者保持冷靜。這項研究目前主要基於實驗室樣本與小鼠模型，顯示多酚能減少細菌造成的發炎反應，但要宣稱具有療效，仍需經過完整的人體臨床試驗，以確定有效劑量與安全性。

這款機能性巧克力並非要取代現有的抗生素療法，其定位更接近「輔助性食品」。未來的目標是讓人們在享受美食的同時，能透過日常飲食維持胃部菌相平衡，對抗細菌過度生長。目前該項目已獲得智利政府的創新資金支持，正準備擴大生產原型並進行後續測試。

