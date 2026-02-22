自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

開工不憂鬱！ 一套動作找回專注力

2026/02/22 19:11

胸腔病院分享收心操，民眾提早調適，順利上班。（胸腔病院提供）

胸腔病院分享收心操，民眾提早調適，順利上班。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆年假長達9天，一般人原本規律的作息有了大轉變，容易打亂生理時鐘、自律神經與肌肉骨骼系統的節奏，回到職場時，常會出現「上班症候群」，衛生福利部胸腔病院分享簡單的「收心操」，讓民眾超前部署，提早調適，愉快地開工。

院長黃紹宗表示，春節期間，多數人沒有上班，規律作息丕變，也常因聚餐，而有飲食、飲酒過量的情形，活動型態則轉為追劇，久坐或長時間滑手機，回到工作崗位時，身體仍停留在「放假模式」，因此出現疲倦、情緒低落、專注力下降，甚至腸胃不適，以及肩頸與下背痠痛等問題。

黃紹宗提醒，穩定的作息，是維持白天精神、情緒管理與免疫力的重要基礎，若長假後出現持續咳嗽、胸悶、呼吸急促，或睡眠中明顯打鼾、感覺喘不過氣等情形，建議及早就醫檢查。

擔任台灣社會心理復健協會理事長的副院長張自強說，從身體層面來看，久坐、姿勢不良，或者熬夜與缺乏活動，會造成肌肉緊繃、血液循環變差，也增加心肺與代謝系統的負擔，可能引發頭痛、肩頸僵硬、下背痠痛與下肢循環不良等問題。

從心理層面而言，從相對自由彈性的假期，突然切換到高壓、節奏緊湊的工作環境，大腦與情緒都需要一段「適應期」，出現提不起勁或心煩的狀況，其實屬於正常反應，民眾不必過度自責。

張自強強調，收假症候群是一段「換檔期」，通常1到2週即可逐漸回到穩定的生活節奏，建議民眾可從3個方向著手，首先是提前調整睡眠作息，協助生理時鐘回穩，第二是飲食回歸清爽，減少高油、高糖食物、含糖飲料與酒精攝取，最後給自己「溫和開機期」，先處理較簡單、明確的工作，讓大腦循序進入專注狀態。

張自強也分享一套適合在辦公室進行的「馬上開工收心操」，每個動作約維持10秒、重複5次，全程搭配穩定深呼吸，約5至10分鐘即可完成，透過這套收心操，不僅可促進血液循環、放鬆緊繃肌肉，也有助於穩定情緒、提升專注力，成為團隊從假期順利切換到工作模式的小儀式。

收心操如下：

●馬上鬆肩頸的動作步驟：

1.一（左）手向上舉至頭後背

2.另一手（右）由下彎至後背

3.雙手相握後右手肘往下推並維持

4.左右換手後並重複步驟2-4，共作5次

5.每個伸展動作應盡量做到最大（緊繃）伸展角度，並持續10秒以上

胸腔病院分享收心操，民眾提早調適，順利上班。（胸腔病院提供）

胸腔病院分享收心操，民眾提早調適，順利上班。（胸腔病院提供）

●馬上轉轉腰的動作步驟：

1.自然坐姿於椅子上

2.雙腳腳跟與肩同寬

3.向右轉腰並且頭向後轉，將雙手扶於椅背協助（盡量即可）

4.左右兩側輪流重複2-3步驟，共作5次

5.每個伸展動作應盡量做到最大（緊繃）伸展角度，並持續10秒以上

胸腔病院分享收心操，民眾提早調適，順利上班。（胸腔病院提供）

胸腔病院分享收心操，民眾提早調適，順利上班。（胸腔病院提供）

●馬上伸伸腿的動作步驟：

1.坐姿下將膝蓋伸直、腳跟著地

2.雙手向上挺直伸展

3.雙手向前持平後彎腰

4.身體再向前彎腰

5.雙手觸碰腳尖 （盡量即可）

6.重複1-5步驟，共作5次

7.每個伸展動作應盡量做到最大（緊繃）伸展角度，並持續10秒以上

●馬上穩穩站的動作步驟:

1.站姿雙手扶於椅背上

2.身體向前彎腰維持此姿勢

3.重複1-2步驟，共作5次

4.每個伸展動作應盡量做到最大（緊繃）伸展角度，並持續10秒以上

張自強建議，每天花幾分鐘活動筋骨，搭配深呼吸與規律生活，能幫助身心平穩收心，迎接嶄新的工作年度。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

