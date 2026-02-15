自由電子報
健康 > 心理精神

戒酒戒藥不放假！ 過年防復發全攻略

2026/02/15 12:20

嘉南療養院提醒，春節期間一不留神就重新接觸成癮物質，「戒酒戒藥不放假」是守住健康的關鍵原則。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆年為家人團聚、共享佳餚的重要時刻，但對曾有酒癮或藥癮困擾的民眾而言，復發風險也最高，臨床經驗顯示，常與「HALT」4大狀態有關，包含飢餓（Hungry）、憤怒（Angry）、孤獨（Lonely）、疲累（Tired）；衛生福利部嘉南療養院提醒，春節期間聚會遽增，加上作息混亂、情緒起伏，一不留神就重新接觸成癮物質，「戒酒戒藥不放假」是守住健康的關鍵原則。

嘉療成癮治療科主任黃聿斐表示，過年常見的勸酒文化，容易讓人忽略身體負荷與成癮風險，建請民眾牢記「三不原則」，不空腹飲酒、不勸酒、不鬥酒、不酒後駕車；若出現無法控制飲酒量、停酒後手抖、焦慮、心悸等症狀，可能已是酒癮警訊，應及早尋求專業醫療協助，切勿自行硬撐。

除了酒精之外，春節也是藥癮防治的重要關鍵期，黃聿斐指出，新興毒品常偽裝成咖啡包、糖果或零食，青少年在年假中因聚會、好奇或同儕壓力，接觸的風險升高；家長若發現孩子作息突然混亂、情緒波動明顯、行為變得隱密，或出現不明包裝物品，應主動關心、溝通，避免以責備方式處理，並及早尋求專業資源。

黃聿斐說，春節期間復發常與飢餓、憤怒、孤獨、疲累等4大狀態有關，假期趕場應酬容易飲食不規律，與親友長時間相處可能引發舊有衝突，看著他人熱鬧卻感到被邊緣化，或因熬夜、長途塞車而身心疲憊，都會降低對成癮物質的抵抗力。

黃聿斐提到，春節期間務必維持正常飲食與睡眠，適度安排休息時間，並留意自身情緒變化，一些民眾復發並非因為想喝，而是「不好意思拒絕」；建議可事先準備拒酒說法，如直接表達正在戒酒、以醫囑為由婉拒，或主動擔任指定駕駛與照顧家人角色，減輕人情壓力。

對戒癮者而言，黃聿斐認為，家屬是最重要的支持力量，提醒遵守「三要三不」原則，要維持無酒無毒的居家環境、要給予正向鼓勵、要留意睡眠與情緒變化；不公開揭露過往成癮經驗、不過度監控以免引發反彈、不在戒癮者面前飲酒，穩定而溫和的陪伴，比責備更能幫助對方持續戒癮。

黃聿斐強調，成癮是一種慢性腦部疾病，需要長期治療與支持，並非單靠意志力就能解決，春節期間，醫療體系仍提供成癮治療、用藥與急診服務，民眾若有需要，應勇敢求助。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

