健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

年菜吃錯恐傷腎！ 醫揭過年飲食3大地雷

2026/02/15 11:52

年節期間會吃得比較好，新營醫院建議腎友注意飲食控制。（新營醫院提供）

年節期間會吃得比較好，新營醫院建議腎友注意飲食控制。（新營醫院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆年進入倒數，闔家團圓準備的豐盛佳餚，還有難以抗拒的小吃、零嘴等，衛生福利部新營醫院呼籲，如果疏忽細節、放縱口慾，可能會因為腎功能不佳，無法排出而累積在體內，引發健康問題，提出3大飲食建議。

腎臟科醫師羅翊中提醒，首先是主菜，以及肉類攝取的部分，未洗腎的腎友仍須堅守低蛋白飲食策略，避免進一步傷害腎臟；若已經在洗腎的病友，則可以攝取較多的蛋白質，但建議以海鮮、雞肉等優質蛋白質來源取代豬、牛、羊與肥肉。

第二是必須注意高鉀、高鈉、高磷等食物，高鉀可能引發心律不整等危險，嚴重時可能致命；鈉攝取量過高，則導致血壓升高、下肢水腫與肺水腫；磷離子過高容易產生骨頭病變，以及心血管病變。

羅翊中表示，火鍋與佛跳牆的湯頭濃郁，且香氣誘人，但食材的鉀、鈉、磷都溶進湯裡，這種湯是腎友大忌；他也提到，沾醬中可能含有大量的磷、鈉、鉀，建議以新鮮食材代替，如現切的辣椒、蒜頭等。

至於青菜與菇類，羅翊中認為最好先經過川燙，以避免鉀離子過高；水果方面記得少吃鉀含量較高的香蕉、哈密瓜、釋迦、奇異果。

另外，禮盒或零嘴中的堅果類食物含有不少磷，而肉乾、雞精與精緻加工食品同理，也不宜多吃，要盡量挑選天然的原型食物，且不可過量。

最後是藥物的部分，羅翊中說，與平時一樣，需要維持高度遵從性，鈣片準時隨餐吃、降鉀粉餐後馬上吃，並且控制整天的水分攝取量；3大重點密切注意、嚴格遵守，就能平安、健康過好年。

