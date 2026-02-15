自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

不用打針、不必挨餓 減重研究出現突破性進展

2026/02/15 11:55

新加坡科學家研發出口服新藥，機制是在腸道直接「阻擋脂肪吸收」，讓高熱量食物的油脂「過門不入」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不想打針、又怕副作用？減重新藥研發出現新方向！新加坡南洋理工大學（NTU）科學家開發出一款口服新藥，不同於目前主流的「瘦瘦針」需抑制食慾，這款新藥直接在腸道內「擋住油脂」，讓吃進去的脂肪無法被身體吸收。該研究成果已發表於學術期刊《Pharmaceutical Research》，在動物實驗中顯示出顯著抑制體重增加的效果。

根據英國《每日郵報》報導，目前市面上熱門的減重藥物如 Ozempic 和 Wegovy，主要透過模仿荷爾蒙來影響大腦，抑制食慾並延緩胃部排空，但常伴隨噁心、嘔吐等副作用。南洋理工大學研發的這款化合物，採用截然不同的策略：它不進入血液循環，而是停留在腸道內，直接阻斷腸壁上負責吸收脂肪的受體。

簡單來說，這款藥物就像在腸道設下臨檢站，讓吃進去的油脂「過門不入」，直接被排出體外，而不會堆積在肝臟或轉化為體脂肪。

在實驗中，研究團隊餵食老鼠高脂肪、高熱量的食物，並給予這款口服新藥。結果顯示，服藥老鼠的體重增加幅度明顯低於未服藥組，在動物模型中，其體重控制效果與注射 Semaglutide（瘦瘦針成分）的老鼠組相近。更重要的是，這些老鼠的脂肪肝狀況顯著改善，肝臟發炎與纖維化程度都大幅降低。

為了證實「擋油」效果，研究人員讓老鼠喝下會發光的油脂飲料。結果發現，未服藥老鼠的肝臟很快就發出綠光，代表油脂已被吸收；而服藥老鼠的肝臟則黯淡無光，證明油脂確實被擋在腸道內，未被身體吸收。

僅限動物實驗 人體療效仍待驗證

研究團隊指出，這款新藥在動物實驗中未出現明顯副作用，且能促進腸道益生菌生長。對於害怕打針或不適合使用 GLP-1 類藥物的人而言，未來若人體試驗證實有效，可能提供另一種治療方向。

不過，科學家也強調，目前的成果僅止於老鼠實驗，人體結構與代謝機制遠比老鼠複雜。這款新藥是否能長期服用、在人體上是否安全有效，仍需經過漫長的臨床試驗驗證。南洋理工大學團隊已計畫與生技公司合作，推動後續的人體試驗，距離正式上市恐怕還需要數年時間。

