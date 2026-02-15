年節壓力怎麼解？ 善用支持系統與專線資源

今日即是小年夜，年關壓力來源多，除工作交辦、年終結算外，民眾返家後仍需面對家庭互動、親友關心和聚會往來等壓力。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕今日即是小年夜，許多民眾在春節期間面臨社交壓力感到疲倦，也有部分民眾因經歷重大變故，在團聚氛圍下感到強烈孤獨感。台北市聯合醫院松德院區心身醫學科主任黃守宏建議民眾在年節前調整內在期待，避免突然間的不適或衝擊，並維持日常作息、勿日夜顛倒。台北市衛生局也提出建議，呼籲民眾不需強迫自己符合他人期待，也可透過支持系統維持心理健康。

黃守宏表示，若民眾對年節社交感到負擔，就把親戚的話語當作打招呼、嘗試重新建立關係，不用對話語內容認真，民眾不用往心裡去。另外，他也提到，可以「帶好面具」，在心理學上以「假的我」互動。

台北市衛生局也提供五項建議，協助民眾在年節期間照顧身心健康、降低年後適應壓力。第一，不勉強自己維持正向情緒或符合他人期待，讓情緒有被理解與安放的空間；第二，善用支持系統，可以與信任的家人、朋友交流，必要時主動尋求專業資源。

另外三項建議，主要期盼減少民眾的「收假症候群」。衛生局表示，第三項建議除了避免日夜顛倒，也需在假期後調整睡眠時間，恢復假前生活節奏；再來，民眾可安排簡單運動、戶外走走等行程，助於紓解緊繃情緒；最後，衛生局呼籲，民眾要留出獨處或放空時間，讓身心獲得真正休息。

衛生局表示，民眾如有心理支持或諮詢需求，可撥打1925（依舊愛我）安心專線及1995生命線等24小時專線，此外，台北市社區心理衛生中心也提供多元心理健康支持服務提供民眾使用。

