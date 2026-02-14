動起來！8萬人數據：運動助改善憂鬱、焦慮 團體效果更好

運動有助於減輕憂鬱症狀。（美聯社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲一份研究回顧分析過去數十份研究數據，檢視運動對於減輕憂鬱、焦慮的影響，發現如跑步、游泳或跳舞等有氧運動，可被考慮納入輕度憂鬱、焦慮症的一線治療選項，團體運動的效果更好。

《衛報》10日報導，澳洲昆士蘭詹姆士庫克大學心理學家蒙洛（Neil Munro）率領發表的這份研究，分析從過去63份研究取得的數據，這些研究共針對將近8萬名自願者，探究運動對憂鬱或焦慮的影響，包括阻力訓練、有氧運動以及瑜伽、太極等身心運動等。

分析發現，會提高心跳速率的有氧運動，對減少憂鬱的效果最大，阻力運動和瑜伽這類運動的效果較低；運動在減少焦慮方面也呈現類似趨勢，不過整體影響程度較憂鬱低。此外，加入團體與他人一起運動，或者在有人監督指導下運動，會有更好的效果，蒙洛說，這意味著，社交「在運動的抗憂鬱效果上扮演關鍵角色」。

這份研究報告10日在《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）發表。根據世界衛生組織（WHO）資料，全球超過2億8000萬人有憂鬱症，3億100萬人有焦慮症。

研究指出，運動降低憂鬱、焦慮，在年輕成年人與新手媽媽身上的效果最明顯，這兩個族群被認為特別容易出現心理健康問題。團體形式的有氧運動，對減少憂鬱和焦慮的效果最顯著，不過，在減輕焦慮方面，持續數月的低強度運動，或許是最適合的選項。

蒙洛說，「運動能有類似傳統治療方法的效果，有時甚至更有效」，「動起來，不論是以哪一種最適合個人的方式或形式，都有助於減緩憂鬱和焦慮症狀」。

