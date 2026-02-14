高市早苗就醫》類風濕性關節炎惡化 手指嚴重變形

日本首相高市早苗驚傳類風濕性關節炎變嚴重，手指變形；過去便有網友注意到她的手指包上繃帶。（美聯社檔案照）

〔健康頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院改選大獲全勝，聲望極高；在昨（13）日驚傳「進了醫院」，原因為困擾她已久的類風濕性關節炎病症。同時早在月初就發生高市早苗的手部劇痛而取消行程；高市早苗在今（14）日於社群報平安，說明自己的病況。

媒體報導，高市早苗在2月初曾因病痛，突然取消電視節目專訪；自民黨則聲明指出，高市早苗在選戰期間積極握手，類風溼性關節炎更加嚴重。過去有民眾發現，高市的手指曾包著繃帶。

國軍桃園總醫院衛教資料說明，類風濕性關節炎是一種慢性全身性自體免疫疾病，失調的免疫系統，會去攻擊及破壞身體局部關節，造成發炎反應，最常影響的就是關節與肌腱，使得組織腫脹造成肌腱及關節的破壞。罹患類風濕性關節炎者以30-50歲年齡層居多，女性則高於男性2-3倍。

同時，骨骼肌肉是最先影響的系統，會出現對稱性的關節症狀，也會侵犯身體其他器官，有80％病人會首先侵犯手部及腕部週邊小關節而影響功能。

臨床症狀上，早期的類風濕性關節炎，手指關節可能會有腫脹及疼痛感。手腕肌腱若受到侵犯，會因腫脹而壓迫手腕神經造成神經症狀，引發腕隧道症候群，使手指活動受限與疼痛。

末期時，發炎的疤痕組織產生纖維鈣化，導致關節僵硬、肌肉萎縮甚至發生關節脫臼，使活動功能更為下降。同時「黏膜乾燥症」會破壞外分泌腺體，使鞏膜、結膜乾燥發炎、唾液減少、陰道乾燥。發病初期會出現輕微發燒、疲倦、厭食；後期則可能有貧血、肌肉萎縮、體重減輕與骨質疏鬆等症狀。

以下症狀只要有四點符合，就可以確定診斷是類風濕關節炎

每天手指晨僵至少一個小時，且持續超過六星期以上。

超過三個關節區以上的關節腫脹，持續六個星期以上。

至少六個星期以上的掌指關節、近端指間關節及腕關節腫脹。

對稱性的關節腫脹至少六個星期以上。

手部的X光檢查有骨關節的蛀蝕變化。

關節出現類風濕結節：無痛性，常發生於手肘處。

血液中類風濕性因子呈陽性反應（ rheumatoid factors ）。

國軍桃園總醫院提醒，在日常活動或工作當中，每小時至少應休息十分鐘，避免過度疲勞。持續執行漸進緩和的關節伸展運動，能維持關節靈活度，同時增進肌力和降低關節病變程度﹔如瑜珈、太極拳、腳踏車、水中運動及有氧舞蹈等。

急性期需限制活動，可使用冰敷減少發炎反應，達到止痛及降低肌肉痙攣。急性期過後可熱敷關節以放鬆組織，增進關節活動度與降低疼痛感，或可泡熱水澡或溫泉，有助於增進血循，但一次不超過30分鐘。

簡化工作，減少費力，可適時配合輔具使用，包括省力型開瓶罐器、特製拐杖、助行器等，提昇日常生活獨立性，不至於因多處關節疼痛及活動受限，導致事事需假手他人。最後則注意均衡飲食，多攝取高維生素、高蛋白質、鈣及鐵等的食物。

