自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》聚餐若喝了點酒 營養師談代謝酒精

2026/02/24 11:36

若想在聚餐時喝點小酒又怕宿醉，可以參考營養師曾建銘的建議；但還是要適量。示意圖。（圖取自freepik）

若想在聚餐時喝點小酒又怕宿醉，可以參考營養師曾建銘的建議；但還是要適量。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間不論是年夜飯或聚餐，免不了會需要喝點小酒，不少人想知道能不能喝了酒又不會醉。營養師曾建銘解說，代謝酒精的能力是基因決定的，但我們可以用「生化機制」來打一場漂亮的防守戰！曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」說明，身體代謝酒精主要分兩步驟：

第一步（變身毒物）： 酒精（乙醇）被 ADH（乙醇脫氫酶） 轉化為 「乙醛」。注意：乙醛是一級致癌物，也是讓你臉紅、頭痛、噁心、宿醉的主角。

第二步（解毒）： 乙醛被 ALDH（乙醛脫氫酶） 轉化為無毒的 「乙酸」，最後變成水和二氧化碳排出。

曾建銘強調，如果要不醉又不痛，關鍵就是「別讓乙醛累積」。我們無法改變酵素的活性（那是天生的），但我們可以控制「進貨速度」和「後勤補給」。

喝之前為什麼要吃「油」和「蛋白質」？延緩胃排空，讓酒精「慢慢」進入小腸。酒精主要在「小腸」被快速吸收。如果你空腹喝酒，酒精像坐高鐵一樣直衝小腸，瞬間吸收入血，肝臟的 ADH 酵素馬上過載，乙醛瞬間爆量，你就倒了。

油脂與蛋白質的作用： 當胃偵測到油脂（如五花肉、堅果）或蛋白質（如毛豆、肉類）時，會分泌腸抑胃激素，命令幽門括約肌「關門」，讓食物在胃裡停留久一點。酒精被鎖在胃裡，只能慢慢釋放到小腸。這樣肝臟就有充裕的時間，按部就班地把酒精代謝掉，避免乙醛大塞車。曾建銘建議，喝酒前先吃點滷味拼盤（含肉）、幾口堅果，或是喝杯牛奶、豆漿，絕對比吞解酒藥還有用！

宿醉後，為什麼光喝水不夠，要喝「電解質水」？曾建銘表示，這是為了對抗「利尿效應」造成的脫水與離子失衡。很多人以為宿醉是因為水喝不夠，拼命灌白開水，結果還是頭痛欲裂。這是因為：

荷爾蒙被抑制： 酒精會抑制大腦分泌「抗利尿激素（ADH, Vasopressin）」（注意，這個 ADH 跟上面的酵素縮寫一樣，但功能不同）。這會讓你瘋狂跑廁所，排水量遠超過你的飲酒量。

電解質流失： 隨著尿液排出的不只是水，還有鈉、鉀、鎂等電解質。

體液低張： 如果只喝大量純水，體液濃度會變稀（低張狀態），身體為了維持平衡反而會加速排水，留不住水份，且電解質失衡會加劇神經肌肉的不適（頭痛、疲勞、抽筋）。

曾建銘提醒，酒後或隔天早上，喝「電解質水」或「運動飲料（可兌水）」，利用滲透壓原理把水份真正「鎖」在身體裡，加速代謝廢物排出，緩解大腦當機的感覺。

曾建銘總結，這套生化機轉雖然能幫你減輕負擔，但保護肝臟最好的方法，依然是「適量」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中