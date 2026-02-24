健康網》聚餐若喝了點酒 營養師談代謝酒精

若想在聚餐時喝點小酒又怕宿醉，可以參考營養師曾建銘的建議；但還是要適量。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間不論是年夜飯或聚餐，免不了會需要喝點小酒，不少人想知道能不能喝了酒又不會醉。營養師曾建銘解說，代謝酒精的能力是基因決定的，但我們可以用「生化機制」來打一場漂亮的防守戰！曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」說明，身體代謝酒精主要分兩步驟：

第一步（變身毒物）： 酒精（乙醇）被 ADH（乙醇脫氫酶） 轉化為 「乙醛」。注意：乙醛是一級致癌物，也是讓你臉紅、頭痛、噁心、宿醉的主角。

第二步（解毒）： 乙醛被 ALDH（乙醛脫氫酶） 轉化為無毒的 「乙酸」，最後變成水和二氧化碳排出。

曾建銘強調，如果要不醉又不痛，關鍵就是「別讓乙醛累積」。我們無法改變酵素的活性（那是天生的），但我們可以控制「進貨速度」和「後勤補給」。

喝之前為什麼要吃「油」和「蛋白質」？延緩胃排空，讓酒精「慢慢」進入小腸。酒精主要在「小腸」被快速吸收。如果你空腹喝酒，酒精像坐高鐵一樣直衝小腸，瞬間吸收入血，肝臟的 ADH 酵素馬上過載，乙醛瞬間爆量，你就倒了。

油脂與蛋白質的作用： 當胃偵測到油脂（如五花肉、堅果）或蛋白質（如毛豆、肉類）時，會分泌腸抑胃激素，命令幽門括約肌「關門」，讓食物在胃裡停留久一點。酒精被鎖在胃裡，只能慢慢釋放到小腸。這樣肝臟就有充裕的時間，按部就班地把酒精代謝掉，避免乙醛大塞車。曾建銘建議，喝酒前先吃點滷味拼盤（含肉）、幾口堅果，或是喝杯牛奶、豆漿，絕對比吞解酒藥還有用！

宿醉後，為什麼光喝水不夠，要喝「電解質水」？曾建銘表示，這是為了對抗「利尿效應」造成的脫水與離子失衡。很多人以為宿醉是因為水喝不夠，拼命灌白開水，結果還是頭痛欲裂。這是因為：

荷爾蒙被抑制： 酒精會抑制大腦分泌「抗利尿激素（ADH, Vasopressin）」（注意，這個 ADH 跟上面的酵素縮寫一樣，但功能不同）。這會讓你瘋狂跑廁所，排水量遠超過你的飲酒量。

電解質流失： 隨著尿液排出的不只是水，還有鈉、鉀、鎂等電解質。

體液低張： 如果只喝大量純水，體液濃度會變稀（低張狀態），身體為了維持平衡反而會加速排水，留不住水份，且電解質失衡會加劇神經肌肉的不適（頭痛、疲勞、抽筋）。

曾建銘提醒，酒後或隔天早上，喝「電解質水」或「運動飲料（可兌水）」，利用滲透壓原理把水份真正「鎖」在身體裡，加速代謝廢物排出，緩解大腦當機的感覺。

曾建銘總結，這套生化機轉雖然能幫你減輕負擔，但保護肝臟最好的方法，依然是「適量」。

