健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》回溫後蚊子變多 防蚊液如何噴最安心？皮膚醫有方

2026/02/18 21:43

皮膚科醫師宋奉宜提醒，正確使用防蚊噴霧，才能有效防蚊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕春節是返鄉與旅遊的高峰期，但立春過後氣溫與濕度逐漸升高，蚊蟲活動也跟著變頻繁。中華民國美容醫學醫學會常務理事醫師宋奉宜提醒，蚊蟲叮咬不只帶來紅腫與搔癢，更可能提高登革熱、日本腦炎等傳染病風險。只要理解「吸蚊體質」、落實環境管理，就能讓全家安心享受假期。

為什麼蚊子總愛叮你？解析4種「高吸蚊體質」

蚊子主要依靠嗅覺、二氧化碳與體溫來鎖定目標。若符合以下特徵，被叮咬的機率自然提高：

1. 體溫較高者：孕婦、孩童或新陳代謝旺盛的人，體表熱能較強，更容易被蚊子偵測。

2. 二氧化碳排放量大：體型較大、肺活量高或剛運動完的人，呼出的氣體就像導航訊號，能快速吸引蚊子靠近。

3. 飲食與汗水的代謝氣味：汗液中的乳酸與氨，加上皮膚表面細菌的代謝物，都是蚊子的重要線索。建議流汗後盡快擦乾或沖洗，有助降低吸引力。

4. 偏好深色穿著：蚊子的對比視覺有「趨暗性」，黑色與深藍色衣物更容易成為其降落目標。

宋奉宜總結，「淺色長袖＋保持乾爽＋運動後沖洗降溫」是守住健康的第一道防線。

防蚊液怎麼噴才有效？醫師傳授 4 個「精準技巧」

不少人把防蚊液當作香水隨意噴灑，結果還是頻繁被叮。宋奉宜指出，防蚊液是透過「干擾蚊子感官」來保護你，覆蓋不足就會產生防護漏洞。

1.臉部使用「手心轉接法」：為避免誤吸傷害肺部，絕對不可以直接對臉噴射。正確做法是先噴在手心，再輕拍於臉頰與頸部。幼童更應避開手掌，防止揉眼或誤食。

2.均勻覆蓋，消滅防護死角：防蚊液必須覆蓋所有裸露肌膚。使用時要特別注意腳踝、小腿後側與背部等容易忽略的位置。

3.補噴看「流汗程度」，而非看時鐘：大量流汗會稀釋防護成分。建議活動後先擦乾皮膚，再適度補噴。

4.選對成分更安心：如 DEET（敵避） 與 Picaridin（派卡瑞丁）等成分，使用時務必遵照說明適度使用，同時留意兒童與孕婦的專用安全性。

被叮後別亂抓！止癢與就醫的正確觀念叮咬後的搔抓可能破壞皮膚屏障，甚至引發蜂窩性組織炎。醫師建議遵循以下原則：

1.冷敷降敏：用冷水沖洗或局部冰敷，可降低神經敏感度並減少腫脹。切勿用熱水燙洗，以免加重傷害與發炎。

2.特殊族群要避雷：蠶豆症（G6PD 缺乏症）患者應絕對避免含樟腦（Camphor）的產品；嬰幼兒與孕婦則建議選擇成分單純、刺激性低的配方。

3.異常訊號盡快就醫：若紅腫迅速擴大，或伴隨劇烈疼痛甚至發燒，應立即尋求專業醫師評估。

宋奉宜提醒，防蚊的核心不僅是避免叮咬，更是保護整體皮膚屏障。回到室內後應盡快以溫和方式洗去殘留的防蚊液，減少驅蚊成分的可能刺激。只要落實「物理防護、環境管理、正確處置」三大原則，就能在忙碌的年節旅程中，同時守住健康與美麗。

