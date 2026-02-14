自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

乾癬不只傷皮膚？ 關鍵「遊走細胞」恐致關節永久受損

2026/02/14 13:40

乾癬是一種常見的慢性皮膚病，常出現紅斑、脫屑與劇癢等症狀。（圖取自Shutterstock）

乾癬是一種常見的慢性皮膚病，常出現紅斑、脫屑與劇癢等症狀。（圖取自Shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕乾癬（牛皮癬）不只是皮膚紅腫發癢，約有三成患者會併發痛苦的「乾癬性關節炎」，若未及時治療恐造成不可逆的傷害。德國最新研究終於解開謎團，發現一種關鍵的免疫細胞會從皮膚「轉移」到關節，這項發現意味著，未來醫界有望透過血液檢測，在關節受損前提供早期預警。

科學新聞網站《Science Daily》報導，這項發表於權威期刊《自然免疫學》（Nature Immunology）的研究，由德國埃爾朗根大學附設醫院（Uniklinikum Erlangen）團隊執行。過去醫界不解，為何有些乾癬患者只傷皮膚，有些卻會惡化成關節炎？研究發現，皮膚發炎會誘導出一種特殊的免疫前驅細胞，它們不甘於留在皮膚，會進入血液循環，並遷移至關節部位。

然而，這些免疫細胞進入關節不代表一定會發病。研究團隊負責人勞伯（Simon Rauber）博士指出，關鍵在於關節內的環境。正常情況下，關節內的纖維母細胞（fibroblasts）會維持平衡、保護關節；但在發病者體內，這些細胞的保護功能顯著下降。當外來的免疫細胞抵達，而關節本身的防禦機制又失效時，發炎反應便隨之引爆。

驗血預測風險的新方向

這項發現為預防醫學帶來新契機。研究顯示，這些具潛在破壞力的免疫細胞，在關節發炎開始前，就可以在血液中被偵測到。這顯示未來或許能開發出新的檢測手段，提早辨識高風險族群，並將治療重點從「治療受損關節」轉向「阻斷發炎路徑」，在造成永久傷害前先一步介入。

